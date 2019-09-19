İBB'den A Haber'e disiplin soruşturması

A Haber’de yayınlanan söz konusu haberde İSPARK görevlisi kendisine "Boş yer var mı?" sorusunu soran sürücüye "Gabar'da da var, Kato'da da var" cevabını veriyor.

Haberde daha sonra ise "İSPARK çalışanının bu cevabı akıllara eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in 31 Mart yerel seçimleri öncesinde "İmamoğlu İstanbul'u kazanırsa, İSPARK HDP'lilere teslim edilecek' ifadelerini akıllara getirdi" deniyor.

'1.5 YIL ÖNCESİNİN VİDEOSU'

Bu sözler için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu suçlayan haberle ilgili Ongun Twitter hesabından açıklama yaptı.

Ongun, “Bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında bir İSPARK çalışanına ait video, İBB'ye yönelik asılsız iddialar eklenerek güncelmiş gibi servis edilmiştir. Yapılan incelemede videonun 1,5 yıl öncesine ait olduğu tespit edilmiş ve disiplin soruşturması başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

Bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında bir İSPARK çalışanına ait video, İBB'ye yönelik asılsız iddialar eklenerek güncelmiş gibi servis edilmiştir. Yapılan incelemede videonun 1,5 yıl öncesine ait olduğu tespit edilmiş ve disiplin soruşturması başlatılmıştır. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) September 18, 2019

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