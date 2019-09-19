İstanbul'da IŞİD operasyonunda yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 6 ilçede çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 2’si kadın 8 örgüt üyesini gözaltına aldı.

AA'nın haberine göre adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.