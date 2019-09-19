Eski eşini kızgın yağ ile yakan kişinin 38 suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı

İstanbul Küçükçekmece'de cezaevinden izinli çıkarak yanına gittiği eski sevgilisini kızgın yağ ile yakan kişinin 38 suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde Küçükçekmece Halkalı'da yaşandı. 28 yaşındaki Kübra Tayfur, Ersin Ülker ile 6 yıl birlikte yaşadı. 5 ve 3 yaşlarında iki çocukları olan çift, 1,5 yıl önce ayrıldı. 40 yaşındaki Ersin Ülker, bu sırada cezaevine girdi.

Ersin Ülker, geçtiğimiz hafta cezaevinden bir haftalığına izinli çıkarak genç kadının evine gizlice girdi. Kübra Tayfur'u mutfakta çaydanlıkta ısıttığı yağ ile yakan Ersin Ülker aynı gün yakalanarak tutuklandı.

Ersin Ülker'in borcunu ödemediği için Edirne Açık Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu öğrenildi. Ülker'in 7 Eylül'de izne ayrılarak cezaevinden çıktığı belirtildi. Ersin Ülker'in 11 Eylül'de cezaevine teslim olmadığı olayı da 15 Eylül sabahı gerçekleştirdiği kaydedildi.

''Hırsızlık", "Yağma", "Uyuşturucu madde satışı", "Aile içi şiddet suçları"ndan 38 kaydı bulunan Ersin Ülker'in olaydan 5 saat sonra Kanarya Mahallesi'nde bir sokakta yakalanarak gözaltına alındı.

Ülker, 'Yakarak kasten yaralama' suçundan sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildiği kaydedildi.