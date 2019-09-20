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02:01 20 Eylül 2019
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    Fuat Oktay

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Doğu Akdeniz mesajı

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    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Biz Doğu Akdeniz bölgesinde, barış ve istikrardan yana olarak bu duruşumuzu sürdüreceğiz. Türkiye, Kıbrıs Türk’ünü hiçbir zaman yalnız bırakmamış, hak ve çıkarlarını korumak için her türlü çabayı göstermiştir” dedi.

    Kuzey Kıbrıs- Kıbrıs Cumhuriyeti
    © AP Photo / Petros Karadjias
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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Yönetimi Turizm İşbirliği Resepsiyonuna katıldı. Bir otelde gerçekleşen resepsiyona, Oktay’ın yanı sıra Kuzey Kıbrıs Yönetimi Başbakanı Ersin Tatar, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kuzey Kıbrıs'ın Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, bazı bürokratlar, turizm örgütleri temsilcileri, Ankara’da faaliyet gösteren tur operatörleri ve acentelerin temsilcileri ile davetliler katıldı.

    'KIBRIS, DOĞU AKDENİZDE CAZİBE MERKEZİ'

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise Kıbrıs'ın kendi kendine yeter hale gelmesine önem verdiklerini belirterek, geçmişten bu yana tüm çabalarının daha gelişmiş, potansiyelini kullanabilen ve tüm engellemelere rağmen istikrarla büyüyen bir Kuzey Kıbrıs olduğunu söyledi. Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’de turizmle parlayan bir cazibe merkezi haline geldiğini kaydeden Oktay, şunları söyledi:

    “KKTC'de 2018 yılında 1 milyon 760 bin yolcu sayısına ve 912 milyon dolar turizm gelirine ulaşılmış, 4,2 milyon geceleme yapılmış (KKTC uyruklular hariç) turizmin GSYİH'nın içindeki payı yüzde 25'e yükselmiş ve dış ticaret açığının yüzde 53'ü turizm sayesinde karşılanmıştır. İstihdam açısından ise yaklaşık 17 bin kişiye turizm sayesinde iş olanağı sağlanmıştır. Elbette gelinen noktayı yeterli göremeyiz; amacımız stratejik eylem planları ve isabetli teşvik programlarıyla hedeflenenin de ötesine geçmek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Doğu Akdeniz'de turizmle parlayan bir cazibe ve çekim merkezi haline getirmektir”.

    Nikos Anastasiadis
    © REUTERS / Yiannis Kourtoglou
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    “BARIŞ VE İSTİKRARDAN YANAYIZ”

    Türkiye’nin Kıbrıs’ı hiçbir zaman yalnız bırakmadığına vurgu yapan Oktay, "Ada'da barış ve güvenliğin sağlanması sadece turizm açısından değil tüm yatırımlar ve ekonomik kalkınma açısından önem arz etmektedir. Ada'daki mevcut statükonun devamıyla bunun sağlanamayacağı açıktır. Kıbrıs sürecinin tekrar konuşulmaya başladığı bu günlerde bizim yaklaşımımız gayet net, çözüm kalıcı ve adil siyasi eşitliktir. Bizim için önemli olan çözüm modelinin ismi değil, çözümün Kıbrıs Türklerinin siyasi eşitliğini ve karar alma mekanizmalarına etkin katılımını, refah ve güvenliğini garanti altına alacak düzenlemeleri içermesidir. Bildiğiniz gibi Rum tarafının Kıbrıs Türklerini dışlayarak, ısrarla sürdürdüğü tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerine sahada fiili adımlarla yanıt veriyoruz. Biz Doğu Akdeniz bölgesinde barış ve istikrardan yana olarak bu duruşumuzu sürdüreceğiz. Türkiye, Kıbrıs Türkünü hiçbir zaman yalnız bırakmamış, hak ve çıkarlarını korumak için her türlü çabayı göstermiştir. Bundan sonra da gerektiğinde hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacaktır” ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Doğal gaz, Türkiye, KKTC, Doğu Akdeniz, Fuat Oktay
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