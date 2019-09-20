Kartal'da çöken bina davasında tutuklu tek sanık tahliye edildi

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin biri tutuklu 3 sanığın, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada tutuklu sanık kalmadı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın ikinci celsesine, tutuklu sanık Uğur Mısırlıoğlu ile tutuksuz sanık Arzu Keleş Baran ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, mağdur-müştekiler de hazır bulundu. Hakkında yakalama kararı bulunan sanık Suzan Çayır ise duruşmaya gelmedi.

Mahkeme tutuklu sanık mimar, Uğur Mısırlıoğlu'nun tahliyesine karar verdi.

Yeşilyurt Apartmanı'nın 6 Şubat'ta çökmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralı kurtarılmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucunda, binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ile yapı ruhsatının 'mesuliyet alan' bölümünde sürveyan olarak görev yapan Arzu Keleş Baran'ın 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan ikişer yıldan on beşer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.