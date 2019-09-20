Alanya’da iki Rus çocuğun üzerine kızgın yağ döküldü

Rusya’nın Yekaterinburg kentinden iki çocuk Alanya’nın Kestel mahallesindeki bir otelde akşam yemeği sırasında kazara üzerlerine kızgın yağ dökülmesi sonucunda yandı. Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu olayı doğruladı.

Rus E1.ru haber sitesine konuşan Rus baba, Alanya’nın Kestel mahallesinde bir otelde akşam yemeği sırasında iki oğlunun, üzerlerine kızgın yağ dökülmesi sonucunda yaralandığını söyledi. Babanın açıklamasına göre, olay turun bitmesi onuruna yapılan bir şov sırasında otelin aşçısının hatası sonucu gerçekleşti.

Baba “Olayda sekiz kişi yaralandı, insanlar gerçekten de yandı. Aralarında biri üç buçuk diğeri 10 yaşında olan iki oğlum da var. Biri yüzde 27 oranında yandı. Üzerindeki yanıklar ikinci ve üçüncü derece” dedi.

Olayda ilk Alman ve Hollandalı turistlerin yardımına koşulduğunu, oteldeki diğer Rusların da bir kenarda durup olay anlarını kameraya aldığını belirten baba, otelle ilgili şikayeti olmadığını ekledi. Baba, otelin sahiplerinin suçu kabullenip tedavi masraflarını ve Rusya’ya geri dönüş ücretini üstlendiğini ekledi.

‘DURUM KONTROL ALTINDA’

Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu sözcüsü Sputnik’e yaptığı açıklamada olayı şu sözlerle doğruladı: “Böyle bir olay sahiden gerçekleşti. Durum kontrolümüz altında.”

Rusya Çocuk Hakları Ombudsmanı Anna Kuznetsova’nın, yanan çocuklarla ilgili olayın ayrıntılarını açığa çıkarmak için çalıştığı da belirtildi.