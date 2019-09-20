Alanya’da iki Rus çocuğun üzerine kızgın yağ döküldü

Baba “Olayda sekiz kişi yaralandı, insanlar gerçekten de yandı. Aralarında biri üç buçuk diğeri 10 yaşında olan iki oğlum da var. Biri yüzde 27 oranında yandı. Üzerindeki yanıklar ikinci ve üçüncü derece” dedi.
Olayda ilk Alman ve Hollandalı turistlerin yardımına koşulduğunu, oteldeki diğer Rusların da bir kenarda durup olay anlarını kameraya aldığını belirten baba, otelle ilgili şikayeti olmadığını ekledi. Baba, otelin sahiplerinin suçu kabullenip tedavi masraflarını ve Rusya’ya geri dönüş ücretini üstlendiğini ekledi.
‘DURUM KONTROL ALTINDA’
Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu sözcüsü Sputnik’e yaptığı açıklamada olayı şu sözlerle doğruladı: “Böyle bir olay sahiden gerçekleşti. Durum kontrolümüz altında.”
Rusya Çocuk Hakları Ombudsmanı Anna Kuznetsova’nın, yanan çocuklarla ilgili olayın ayrıntılarını açığa çıkarmak için çalıştığı da belirtildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)