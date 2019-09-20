Erdoğan: Kapalı spor salonuna arena adı veriyorsunuz, ne demek arena?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen Sosyal Bilimler Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.
Erdoğan şöyle devam etti:
"Roma'yı arenalarıyla tanıyoruz ama bizim ecdadımızda bu yok. Amerika keşfedilmemişken İstanbul her anlamda dünyanın merkeziydi. İnsan ve şehir arasındaki etkileşim her zaman çift yönlü olmuştur. Şehirlerimizi birer mektebe, sakinlerini de talebeye benzetebiliriz. İstanbul başta olmak üzere kadim şehirlerimizin her biri birer mekteptir."
"Göğe değil toprağa yakın olmanın faziletini anlatıyoruz. Hem dönemin izlerini koruyacak, hem de modernizmi yansıtacak şehirler kuracağız. Geleceğin dünyasında şehir kültürünü, ruhunu korumuş devletler arasında yer alacağız. Kendi hazinemizi tüm unsurlarıyla hatmedeceğiz. Elimizdeki imkanları, hedeflerimiz doğrultusunda en etkin şekilde kullanarak ülkemizi 2023 hedeflerimize ulaştıracağız. "
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