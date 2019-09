Erdoğan: Kapalı spor salonuna arena adı veriyorsunuz, ne demek arena?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehircilikle ilgili olarak "Kapalı spor salonuna arena adı veriyorsunuz. Bu ismi verirken hiç düşünüyor musunuz? Biz bunları değiştirdik" dedi. Erdoğan devamla "Roma'yı arenalarıyla tanıyoruz ama bizim ecdadımızda bu yok. Amerika keşfedilmemişken İstanbul her anlamda dünyanın merkeziydi" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen Sosyal Bilimler Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Şehircilik anlamında kendilerinin 'farklı' olduğunu belirten Erdoğan, "Kapalı spor salonuna arena ismini veriyorsunuz. Bir çoğunun ismini değiştirdik. Ne demek arena? Bu ismi verirken hiç düşünüyor musunuz? Biz bunları değiştirdik" ifadesini kullandı.

Erdoğan şöyle devam etti:

"Roma'yı arenalarıyla tanıyoruz ama bizim ecdadımızda bu yok. Amerika keşfedilmemişken İstanbul her anlamda dünyanın merkeziydi. İnsan ve şehir arasındaki etkileşim her zaman çift yönlü olmuştur. Şehirlerimizi birer mektebe, sakinlerini de talebeye benzetebiliriz. İstanbul başta olmak üzere kadim şehirlerimizin her biri birer mekteptir."

Sözlerinin devamında dikey değil, yatay mimari konusunda ısrarcı olduklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Göğe değil toprağa yakın olmanın faziletini anlatıyoruz. Hem dönemin izlerini koruyacak, hem de modernizmi yansıtacak şehirler kuracağız. Geleceğin dünyasında şehir kültürünü, ruhunu korumuş devletler arasında yer alacağız. Kendi hazinemizi tüm unsurlarıyla hatmedeceğiz. Elimizdeki imkanları, hedeflerimiz doğrultusunda en etkin şekilde kullanarak ülkemizi 2023 hedeflerimize ulaştıracağız. "