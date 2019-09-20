Okulda civa zehirlenmesi şüphesi: 27 öğrenci tedavi altında

Bingöl'de Sancak İlk ve Ortaokulu’nda bir grup öğrenci, 16 Eylül Pazartesi günü okuldaki dolapta bulunan civayı oyun hamuru sanıp oynadı.
Tedavileri yapılan öğrenciler ailelerine teslim edilirken, civa ile yakından temas ettikleri öğrenilen 5 öğrenci de Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Zehirlenmeye şüphesiyle hastaneye getirilen öğrenciler, "Pazartesini bu olay oldu. Arkadaşlarımız okuldaki dolabı açtılar, içinden civa çıktı. Oyun hamuru sanıp oynadık sonra arkadaşımız rahatsızlandı. Biz de buraya geldik, kan tahlili yaptırdık" dedi.
Olayın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulda idari soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.
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