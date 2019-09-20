Demirtaş hakkında aynı dosyadan yeni soruşturma başlatıldı, tutuklama istendi

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ana davasında verilen tahliye kararının ardından tutuklu bulunduğu sürenin mahsup edilerek serbest bırakılması beklenen Demirtaş hakkında yargıdan yeni bir hamle geldi. Ankara Savcılığı, Demirtaş hakkında ayrı bir soruşturma başlatarak tutuklama kararı istedi.
Tanrıkulu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü Twitter’dan etiketleyerek, "Sn. @abdulhamitgul Yargılandığı davadan tahliye edildikten sonra olası tahliyesini önlemek için tutuklamaya sevk etmek düşman ceza hukukundan da öte bir zorbalık durumudur. Sizi, sorumluluğa davet ediyorum; HSK’yı toplayın gereğini yapın. Aksi halde bu sorumluluk size aittir" ifadelerine yer verdi.
Sn. @abdulhamitgul,— Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) 20 сентября 2019 г.
Yargılandığı davadan tahliye edildikten sonra olası tahliyesini önlemek için tutuklamaya sevk etmek düşman ceza hukukundan da öte bir zorbalık durumudur.
Sizi, sorumluluğa davet ediyorum; HSK’yı toplayın gereğini yapın. Aksi halde bu sorumluluk size aittir. https://t.co/CX1YLVcKvt
Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Demirtaş’ın avukatlarından Benan Molu, "AİHM duruşmasından iki gün sonra Demirtaş özgürlüğüne kavuşmasın diye yeni oyunlar" diyerek savcılığın kararına tepki gösterdi.
Demirtaş’ın avukatlarından Ramazan Demir de şunları söyledi: "Selahattin Demirtaş’ı tutuklandığı, 3 yıldır yargılandığı ve geçen hafta tahliye olduğu suçlamadan tekrar tutuklamaya çalışıyorlar. Mahsup kararının verildiği ve tahliyesi önünde hiçbir engelin kalmadığı bugün. AİHM duruşmasından da iki gün sonra."
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