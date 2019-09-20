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    Selahattin Demirtaş

    Demirtaş hakkında aynı dosyadan yeni soruşturma başlatıldı, tutuklama istendi

    © Fotoğraf : HDP
    Türkiye
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    Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahatttin Demirtaş'ın tahliye edilmesi beklenirken yeni bir gelişme yaşandı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 26 Ağır Ceza Mahkemesi'nin Demirtaş’la ilgili mahsupluk başvurusuyla ilgili karar verdiğini belirterek, savcılığın Demirtaş'la ilgili ayrı bir soruşturma açtığını duyurdu.

    Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ana davasında verilen tahliye kararının ardından tutuklu bulunduğu sürenin mahsup edilerek serbest bırakılması beklenen Demirtaş hakkında yargıdan yeni bir hamle geldi. Ankara Savcılığı, Demirtaş hakkında ayrı bir soruşturma başlatarak tutuklama kararı istedi.

    HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş
    © AA / Samuel Corum
    Demirtaş davası AİHM Büyük Daire'nin gündemindeydi: 'Türkiye yargısı için çok önemli sonuçları olacak bir duruşma oldu'
    CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Twitter'dan yaptığı açıklamada "26. ACM mahsup kararı verdi. Bugün denetimli serbestlik başvurusu yapıldı. Olası tahliyesini engellemek için Ankara Savcılığı Demirtaş’ın yargılandığı davayla aynı konudan ayrı bir soruşturma başlatıp tutuklamaya sevkini istedi" dedi.

    Tanrıkulu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü Twitter’dan etiketleyerek, "Sn. @abdulhamitgul Yargılandığı davadan tahliye edildikten sonra olası tahliyesini önlemek için tutuklamaya sevk etmek düşman ceza hukukundan da öte bir zorbalık durumudur. Sizi, sorumluluğa davet ediyorum; HSK’yı toplayın gereğini yapın. Aksi halde bu sorumluluk size aittir" ifadelerine yer verdi.

    ​Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Demirtaş’ın avukatlarından Benan Molu, "AİHM duruşmasından iki gün sonra Demirtaş özgürlüğüne kavuşmasın diye yeni oyunlar" diyerek savcılığın kararına tepki gösterdi.

    Demirtaş’ın avukatlarından Ramazan Demir de şunları söyledi: "Selahattin Demirtaş’ı tutuklandığı, 3 yıldır yargılandığı ve geçen hafta tahliye olduğu suçlamadan tekrar tutuklamaya çalışıyorlar. Mahsup kararının verildiği ve tahliyesi önünde hiçbir engelin kalmadığı bugün. AİHM duruşmasından da iki gün sonra."

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    Etiketler:
    Ankara, Tahliye, Ramazan Demir, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Abdulhamit Gül, Türkiye, Soruşturma, Sezgin Tanrıkulu, HDP, Selahattin Demirtaş
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