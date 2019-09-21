Adana'da çocuğa cinsel istismar iddiası: Türkiye vatandaşı bir zanlı tutuklandı

Adana'da 11 yaşındaki erkek çocuğuna taciz eden şüphelinin yabancı uyruklu bir kişi olduğuna dair sosyal medyada yayılan iddiaların yabancı uyruklu kişilerin işyerleri ve evlerine zarar verilmesine yol açması sonrası, çocuğa cinsel istismardan gözaltına alınan 15 yaşındaki zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın organlarına yansıyan cinsel istismar olayıyla ilgili güvenlik birimlerinin yaptığı tahkikat sonucunda şüphelinin Seyhan doğumlu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 15 yaşındaki A.K. olduğu tespit edildi.

Teşhis edilen şüphelinin 37 farklı suçtan kaydının bulunduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Zanlı, güvenlik birimlerimiz tarafından gözaltına alınarak adli makamlara teslim edilmiş ve tutuklanmıştır. Ayrıca söz konusu olay bahane edilerek ilimizde yaşayan muhacir misafirlerimizin iş yerlerine ve mallarına zarar verenlerle ilgili yasal işlem başlatılmıştır."

Merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde -11 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar iddiası üzerine toplanan bir grup, şüpheliye ait olduğunu düşündüğü eve zarar vermek istemişti.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri grubun saldırı girişimini önlemiş, ama daha sonra bir grup yabancı uyrukluların iş yerleri ile araçlarına zarar vermişti.