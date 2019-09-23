Cem Küçük: AK Parti içi kavganın kimseye faydası yok, dışarıdan bakılınca hiç hoş durmuyor

Türkiye gazetesi Cem Küçük, AK Parti içerisinde yaşanan istifa ve kopuşlara değindiği bugünkü yazısında 'AK Parti içi kavganın kimseye faydası olmadığını' söyledi.

"Kim ayrılırsa ayrılsın önemli olan Başkan Erdoğan ve AK Parti’nin ne yaptığıdır" diyen Küçük'ün yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Önceden de yazdım, AK Parti kazansa da kaybetse de bu kendi kararlarıyla olacaktır. AK Parti hep yaptığı gibi millete kulak verirse sorun kalmaz. Verilmezse en koyu AK Partililerin olduğu ilçeleri bile CHP nasıl kazandı sorusunu düşünür durur.

Öte yandan AK Parti içi kavgaların kimseye faydası yok. Rakiplerle mücadele etmek, muhalefete karşı yeni argümanlar ileri sürmek yerine birbiriyle kavga etmek dışarıdan bakılınca hiç hoş durmuyor. Tam birlik olmak zamanıyken bazıları birbirlerinin kuyusunu kazma derdinde. İç kavga, dışarıya karşı verilen savaşlardan daha çok kelle alır. Gerçek savaşlarda da bu böyledir. Bir ülkede iç savaş varsa çok fazla insan zayi olur.

Bu demek değil ki, öz eleştiri yapılmayacak. Demokratik toplum ve kurumlarda kamuoyu önünde yapılmayan öz eleştiri anlamsızdır. Sorgulamak, hataları tartışmak erdemdir. Yapılan yanlışları masaya koymak gerekir. AK Parti MKYK’sı bunu yapıyor. 31 Mart’ın öncesi ve sonrasında en düzgün yorumlar AK Parti’nin bazı yetkililerinden geldi. Kendini eleştirmek iyidir. CHP bunu yıllarca yapmadı, o yüzden iktidar değil."