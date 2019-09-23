Selvi: Gül'ün ortak cumhurbaşkanı adayı olması konusunda CHP ile anlaştığı söyleniyor

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, 'Cumhurbaşkanı adayı Gül mü, İmamoğlu mu olacak?' başlıklı bugünkü yazısında Abdullah Gül'ün 'cumhurbaşkanı adayı' olma ihtimalinden ötürü Ali Babacan'la kuracakları partinin genel başkanı olmadığını söyledi.

Selvi ayrıca, kulislerde Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığı konusunda CHP'yle anlaştığının konuşulduğunu iddia etti.

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Abdullah Gül’ün, 'ortak cumhurbaşkanı adayı' olması yönünde kendilerine söz verdiğini ifade ediyorlar" diyen Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Abdullah Gül, Ali Babacan’ın genel başkanlığında bir parti kurduruyor. Aralık ayında partinin tabelasının asılması bekleniyor. Ali Babacan, ekonomideki başarısı ve siyasette temiz kalması nedeniyle toplumda karşılığı olan bir isim. Gül, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde millet ittifakının ortak adayı olarak çıkabilmek için bir partinin genel başkanı olmak istemiyor. Ancak partinin liderinin Abdullah Gül olduğu biliniyor. Gül-Babacan partisinin kuruluş çalışmaları yürütülürken, temas edilen isimlere, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül’ün, ortak cumhurbaşkanı adayı olması konusunda CHP ile anlaştıkları yönünde güvence verildiği söyleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Abdullah Gül’ün, “ortak cumhurbaşkanı adayı” olması yönünde kendilerine söz verdiğini ifade ediyorlar. “CHP ile anlaştık, 2023’te Abdullah Gül cumhurbaşkanı adayı” diyorlar. Tabii bu konuda açıklama yapması gereken kişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. CHP Lideri, şimdiden Abdullah Gül’e ortak adaylık konusunda bir söz verdi mi? Gül ile Kılıçdaroğlu arasında böyle bir anlaşma var mı? Kılıçdaroğlu’nun zaman zaman Abdullah Gül’le görüştüğü biliniyor. Ayrıca 24 Haziran seçimlerinde Gül’ün, “çatı adayı” olması konusunda yoğun bir çaba sarf etmişti. Meral Akşener’in adaylıkta diretmesi üzerine Gül’ün ortak adaylığı suya düşmüş, Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’yi aday göstermek durumunda kalmıştı. Abdullah Gül de, geniş bir mutabakat olması halinde aday olabileceğini, ancak bu mutabakat söz konusu olmadığı için de adaylığıyla ilgili bir sürecin söz konusu olmadığını söylemişti. Ancak o hesabın orada kapanmadığı anlaşıyor. Gül’ün o zaman Meral Akşener gibi diretebilecek bir partisi yoktu. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu onun adına görüşmeleri yürütmüştü. Abdullah Gül, 2023’e giderken o eksikliği gidermek ve elini güçlendirmek için parti kurduruyor.

EKREM İMAMOĞLU NE YAPACAK?

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Ekrem İmamoğlu’nun isminin belirlenmesi sürecinde Abdullah Gül’ün çok önemli bir rol oynadığı söylenmişti. Şimdi merak ediyorum, Gül, İmamoğlu’nun kendisine karşı bir alternatif olacağını düşünse aynı katkıyı yapar mıydı?

Bir başka nokta daha var. 2023’te CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi ittifakı sağlanabilecek mi? Yeni partiler hangi yelpazede yer alacak?

2023’te yeni bir dünya kurulursa kimse şaşırmasın. Çünkü çok önemli gelişmeler yaşanıyor."