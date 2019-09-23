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10:18 23 Eylül 2019
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    Kemal Kılıçdaroğlu - Abdullah Gül

    Selvi: Gül'ün ortak cumhurbaşkanı adayı olması konusunda CHP ile anlaştığı söyleniyor

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığı konusunda CHP ile anlaştığının konuşulduğunu aktardı. Selvi, "Abdullah Gül'ün, ortak cumhurbaşkanı adayı olması konusunda CHP ile anlaştığı yönünde güvence verildiği söyleniyor" ifadelerini kullandı.

    Ali Babacan
    © AFP 2019 / Arşiv
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    Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, 'Cumhurbaşkanı adayı Gül mü, İmamoğlu mu olacak?' başlıklı bugünkü yazısında Abdullah Gül'ün 'cumhurbaşkanı adayı' olma ihtimalinden ötürü Ali Babacan'la kuracakları partinin genel başkanı olmadığını söyledi. 

    Selvi ayrıca, kulislerde Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığı konusunda CHP'yle anlaştığının konuşulduğunu iddia etti. 

    "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Abdullah Gül’ün, 'ortak cumhurbaşkanı adayı' olması yönünde kendilerine söz verdiğini ifade ediyorlar" diyen Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

    "Abdullah Gül, Ali Babacan’ın genel başkanlığında bir parti kurduruyor. Aralık ayında partinin tabelasının asılması bekleniyor. Ali Babacan, ekonomideki başarısı ve siyasette temiz kalması nedeniyle toplumda karşılığı olan bir isim. Gül, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde millet ittifakının ortak adayı olarak çıkabilmek için bir partinin genel başkanı olmak istemiyor. Ancak partinin liderinin Abdullah Gül olduğu biliniyor. Gül-Babacan partisinin kuruluş çalışmaları yürütülürken, temas edilen isimlere, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül’ün, ortak cumhurbaşkanı adayı olması konusunda CHP ile anlaştıkları yönünde güvence verildiği söyleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Abdullah Gül’ün, “ortak cumhurbaşkanı adayı” olması yönünde kendilerine söz verdiğini ifade ediyorlar. “CHP ile anlaştık, 2023’te Abdullah Gül cumhurbaşkanı adayı” diyorlar. Tabii bu konuda açıklama yapması gereken kişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. CHP Lideri, şimdiden Abdullah Gül’e ortak adaylık konusunda bir söz verdi mi? Gül ile Kılıçdaroğlu arasında böyle bir anlaşma var mı? Kılıçdaroğlu’nun zaman zaman Abdullah Gül’le görüştüğü biliniyor. Ayrıca 24 Haziran seçimlerinde Gül’ün, “çatı adayı” olması konusunda yoğun bir çaba sarf etmişti. Meral Akşener’in adaylıkta diretmesi üzerine Gül’ün ortak adaylığı suya düşmüş, Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’yi aday göstermek durumunda kalmıştı. Abdullah Gül de, geniş bir mutabakat olması halinde aday olabileceğini, ancak bu mutabakat söz konusu olmadığı için de adaylığıyla ilgili bir sürecin söz konusu olmadığını söylemişti. Ancak o hesabın orada kapanmadığı anlaşıyor. Gül’ün o zaman Meral Akşener gibi diretebilecek bir partisi yoktu. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu onun adına görüşmeleri yürütmüştü. Abdullah Gül, 2023’e giderken o eksikliği gidermek ve elini güçlendirmek için parti kurduruyor.

    EKREM İMAMOĞLU NE YAPACAK?

    11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
    © AA / Muhammed Enes Yıldırım
    Abdullah Gül: Seçilmiş belediye başkanlarının 'bu şekilde' görevden alınmaları doğru değil
    Ancak Kılıçdaroğlu’nun, Gül’ü aday göstermek istediği dönemin şartları yok. O zaman yerel seçimlerde İstanbul, Ankara, Antalya, Adana ve Mersin’i alan bir CHP yoktu. İstanbul’da 800 bin fark atan bir Ekrem İmamoğlu yoktu. Ekrem İmamoğlu artık Türk siyasetinin bir gerçeği. İmamoğlu olmadan Cumhurbaşkanlığı hesabını yapmak mümkün değil. Ayrıca CHP tabanı buna ne diyecek? 24 Haziran seçimleri öncesinde CHP içinden Gül’e büyük bir direnç gösterilmişti. Ekrem İmamoğlu alternatifi ortaya çıktıktan sonra CHP tabanının, Gül’ün çatı adaylığına ikna olması mümkün mü? O nedenle Kılıçdaroğlu’nun şimdiden Abdullah Gül’e cumhurbaşkanı adaylığı konusunda söz verip vermediğini soruyorum. CHP Genel Başkanı’nın açıklama yapmasını istiyorum.

    Ekrem İmamoğlu’nun isminin belirlenmesi sürecinde Abdullah Gül’ün çok önemli bir rol oynadığı söylenmişti. Şimdi merak ediyorum, Gül, İmamoğlu’nun kendisine karşı bir alternatif olacağını düşünse aynı katkıyı yapar mıydı?

    Bir başka nokta daha var. 2023’te CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi ittifakı sağlanabilecek mi? Yeni partiler hangi yelpazede yer alacak?

    2023’te yeni bir dünya kurulursa kimse şaşırmasın. Çünkü çok önemli gelişmeler yaşanıyor."

    Etiketler:
    Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi, Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Ali Babacan, Abdullah Gül, Abdülkadir Selvi
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