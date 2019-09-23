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11:58 23 Eylül 2019
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    Yavaş: Makam araçlarının sayısını düşürdük, hangi makam aracını kimin kullandığını internetten yayınlayacağız

    © DHA /
    Türkiye
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    Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, belediyeye ait makam aracı sayısını 1953'ten 1252'ye düşürdüklerini ve daha da düşüreceklerini söyledi. Yavaş, "Hangi makam aracını kimin kullandığını plakalarıyla birlikte internetten yayınlayacağız" ifadelerini kullandı.

    Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin, temmuz ayı üçüncü oturumu Başkan Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirildi.
    © AA / Muhammed Selim Korkutata
    Mansur Yavaş 'sahte senet' davasında hakim karşısında
    Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldikleri tarihten itibaren işten atılan çalışan sayısının 118 olduğunu açıkladı. Bu isimlerin bir kısmının kendisine hakaret eden ve mazbatayı almadan önce AK Partili yönetimin 1 Nisan’da göreve aldığı kişiler olduğunu belirten Yavaş, işe alımda liyakate önem verdiklerinin altını çizdi. 

    'KENDİME ASLA 'ÇALIYOR AMA ÇALIŞIYOR' DEDİRTMEYECEĞİM'

    Gelecek yıl ihale yapmadan bazı hizmetlerin tamamının belediye tarafından yapılarak gelirleri artırabileceklerini ifade eden Yavaş, israfı ortadan kaldıracaklarını belirterek, "Bana eksik yapıyor desinler ama asla ve asla 'Çalıyor ama çalışıyor' dedirtmeyeceğim kendime. Bugüne kadar bir Allah'ın kulu gelip bana şu ihaleyi ayarla diyemedi. Çünkü ilk günden beri tavrımızı ortaya koyduk" diye konuştu.

    Fox TV’de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına katılan Mansur Yavaş'ın açıklamalarının bir bölümü şöyle:

    "İnanın çocukluk arkadaşlarımın, okul arkadaşlarımın bürolarında CV’ler dolu. Biz liyakata uygun şekilde davranmaya çalışıyoruz. Bizim dönemimizde belediyeden 118 kişi ayrıldı. Bunların içinde benimle davalık olanlar, bana hakaret edenler var. Hatta seçimden sonra da hakaret etmeye devam ediyor. Belli ki birileri teşvik ediyor, atasa yerin hazır diyor. Tabi onlarla bizim çalışma imkanımız yok. İşten çıkarılanların 50 kadarı da 1 Nisan’dan sonra işe alınanlar.  Bu kişileri ben mazbatayı almadan işe almışlar. Bu durumu da o zaman Twitter’dan açıklamıştım. Onları da tabi ki çıkardık çünkü etik değil.

    Benim adaylığım açıklandıktan sonra 850 kişi alınmış. Bunlardan gerçekten liyakatı olanlar işte kalacaklar. Yeni işe alırken de liyakata dikkat ediyoruz. Yeterince adaletli olmaya çalışıyoruz. Bazılarını zabıta olarak almışlar, sonra başka bakanlıklara kaydırmışlar. Bizim direkt memur alma yetkimiz yok. KPSS’ye girmeleri gerekiyor.

    'İLK 100 GÜNÜN RAPORUNU YAYINLADIK'

    © Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı
    Mansur Yavaş Rusya'da: Ankara-Moskova hattı canlanacak
    Hesap sormaya değil, hesap vermeye talibiz demiştik ve hemen ilk 100 günün raporunu yayınladık. Buradaki raporda da yaptığımız bütün harcamalar var. İlk 100 gün içinde 136 milyon liralık bütçe fazlası verdik. Çünkü israfı ortadan kaldırdık.

    Araç sayısını bin 953'ten bin 252'ye düşürdük ve daha da düşüreceğiz. Burada yıllık 30 milyon lira tasarruf ettik. Hatta makam hangi makam aracını kimin kullandığını plakalarıyla birlikte internetten yayınlayacağız. Bu Türkiye’de ilk olacak. Bu güvenlik riski yaratmaz, zaten bunlar kiralık araçlar. Bu araçların birçoğu çok pahalı kiralanmış. Bir takım eksiklerimiz olabilir. Bir şeyi geciktirdiğimiz zaman vatandaştan özür diliyoruz. Bizim bu saatten sonra parayla pulla işimiz olmaz. İhaleleri açık ve katılımları fazla yaparak gelirleri artırıp israfı ortadan kaldıracağız."

    Etiketler:
    Makam aracı, Açıklama, İsmail Küçükkaya, Fox TV, FOX Tv, Mansur Yavaş, Ankara, Ankara Büyükşehir Belediyesi
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