Thomas Cook’un Türk ortağı: Bu kadar kötü yönetildiğini bilmiyordum

Bugün itibarıyla iflas eden İngiliz seyahat ve hava yolu şirketi Thomas Cook'un en büyük ikinci ortağı Neşet Koçkar, "Ben Thomas Cook’un kötü yönetildiğini biliyordum ama bu kadar kötü yönetildiğini bilmiyordum. Arka arkaya bu kadar hata yapılmaz" dedi.

Dünyanın en eski seyahat acentası olan ve bugün itibarıyla iflas eden İngiliz seyahat ve hava yolu şirketi Thomas Cook'un ikinci büyük ortağı Anex Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar, açıklamalarda bulundu.

Turizm Güncel'den Savaş Daş'ın soruları nı yanıtlayan Koçkar, "Ben Thomas Cook'un kötü yönetildiğini biliyordum ama bu kadar kötü yönetildiğini bilmiyordum. Arka arkaya bu kadar hata yapılmaz" dedi.

Kendisinin hisse aldığı temmuz ayında şirketin 700 milyon açığı bulunduğuna dair açıklama yaptığını kaydeden Koçkar, "Eylül başında Londra'd Fosun ve Thomas Cook ile yaptığım toplantıda, bu rakamın 900 milyon pound oluğunu belirttiler. Eylül ayının ortasında ise açığın 1.1 milyar pound olduğunu söylediler" diye konuştu.

‘GÖRÜŞMELERDE DAHA DERİN BİR KRİZ GÖRDÜK’

Yaşanan gelişmeler üzerine bekleme pozisyonuna geçtiğini kaydeden Neşet Koçkar, "Biz yaptığımız görüşmelerde finansman anlamında çok daha derin bir krizin olduğunu görmüştük. Bu nedenle Londra ziyareti sonrası, Fosun ve bankalarla yürütülen yeniden sermayelendirme görüşmelerinin sonucunu beklemeye geçtik" ifadesini kullandı.

‘BÜYÜK BİR GÜVEN SORUNU OLACAK’

İflas öncesi Thomas Cook ve Fosun'la anlaşmaya vardıklarını ve görüşme sürecinin sonuçlarını beklediklerini belirten Koçkar, şirketin batışının sektöre etkileri ile ilgili olarak ise, "İflasın etkilerini orta ve uzun vadede göreceğiz. Ancak etkisinin büyük olacağı kesin. Yılda 22 milyon yolcu taşıyan bir şirketti. Bir kere büyük bir güven sorunu oluşacak. Otelcilerin ve tedarikçilerin durumunu bir düşünün" şeklinde konuştu.

‘BAKINIMIZ SAĞ OLSUN, TEBRİK ETMEKLE YETİNDİ’

Neşet Koçkar, Thomas Cook'un iflasıyla oluşan boşluğun doldurulup doldurulamayacağı, bu noktada Türk şirketlerinin rol alıp alamayacağı ve Thomas Cook'la ilgili girişiminde bakanlıktan bir destek görüp görmediği şeklindeki sorulara ise şu yanıtı verdi:

"Bizler oradaki hiçbir boşluğu kapatamayız. Çünkü bir Türk turizmci, bu kadar büyük ve global bir markayla iş birliği yapıyor ve arkasında hiçbir destek bulamıyor. Sağ olsun Bakanımız tebrik etmekle yetindi. Türkiye turizmi açısında bu kadar önemli bir adıma destek beklerdim ama hiçbir destek göremedim.

Ben olsaydım, Thomas Cook ile ilgili bir maliyet hesabı yapar, bunu Türkiye'nin turizmdeki orta ve uzun vadeli planlarını göz önünde bulundurarak ona göre plan geliştirirdim. Ama tebrik edilmekle yetindi."

'EN BÜYÜK HİSSEDARLAR FOSUN VE BİZİZ, DOLAYISIYLA KAYYUM BİZE GELECEK'

Satın aldığı hisselerden dolayı herhangi kayıp yaşamadığını ifade eden Neşet Koçkar, iflas sürecinin nasıl yönetileceğinin ise ilerleyen günlerde görüleceğini belirterek, "Thomas Cook'ta şu anda en büyük hissedarlar Fosun ve biziz. Dolayısıyla kayyum bize gelecek. O noktada belki başka planlamalar da ortaya çıkabilir, böyle bir ihtimal var" dedi.