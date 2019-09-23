Kayıt
16:47 23 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Thomas Cook’un Türk ortağı: Bu kadar kötü yönetildiğini bilmiyordum

    © Flickr /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 35
    Abone ol

    Bugün itibarıyla iflas eden İngiliz seyahat ve hava yolu şirketi Thomas Cook'un en büyük ikinci ortağı Neşet Koçkar, "Ben Thomas Cook’un kötü yönetildiğini biliyordum ama bu kadar kötü yönetildiğini bilmiyordum. Arka arkaya bu kadar hata yapılmaz" dedi.

    Dünyanın en eski seyahat acentası olan ve bugün itibarıyla iflas eden İngiliz seyahat ve hava yolu şirketi Thomas Cook'un ikinci büyük ortağı Anex Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar, açıklamalarda bulundu.

    © İHA /
    Bakan Ersoy'dan Thomas Cook açıklaması: 50 milyon euro civarında kredi paketi hazırlayabiliriz
    Turizm Güncel'den Savaş Daş'ın sorularını yanıtlayan Koçkar, "Ben Thomas Cook'un kötü yönetildiğini biliyordum ama bu kadar kötü yönetildiğini bilmiyordum. Arka arkaya bu kadar hata yapılmaz" dedi.

    Kendisinin hisse aldığı temmuz ayında şirketin 700 milyon açığı bulunduğuna dair açıklama yaptığını kaydeden Koçkar, "Eylül başında Londra'd Fosun ve Thomas Cook ile yaptığım toplantıda, bu rakamın 900 milyon pound oluğunu belirttiler. Eylül ayının ortasında ise açığın 1.1 milyar pound olduğunu söylediler" diye konuştu.

    ‘GÖRÜŞMELERDE DAHA DERİN BİR KRİZ GÖRDÜK’

    Yaşanan gelişmeler üzerine bekleme pozisyonuna geçtiğini kaydeden Neşet Koçkar, "Biz yaptığımız görüşmelerde finansman anlamında çok daha derin bir krizin olduğunu görmüştük. Bu nedenle Londra ziyareti sonrası, Fosun ve bankalarla yürütülen yeniden sermayelendirme görüşmelerinin sonucunu beklemeye geçtik" ifadesini kullandı.

    ‘BÜYÜK BİR GÜVEN SORUNU OLACAK’

    © REUTERS / Kai Pfaffenbach
    Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'Thomas Cook' açıklaması: 'Kredi Destek Paketi' en kısa sürede hayata geçecek
    İflas öncesi Thomas Cook ve Fosun'la anlaşmaya vardıklarını ve görüşme sürecinin sonuçlarını beklediklerini belirten Koçkar, şirketin batışının sektöre etkileri ile ilgili olarak ise, "İflasın etkilerini orta ve uzun vadede göreceğiz. Ancak etkisinin büyük olacağı kesin. Yılda 22 milyon yolcu taşıyan bir şirketti. Bir kere büyük bir güven sorunu oluşacak. Otelcilerin ve tedarikçilerin durumunu bir düşünün" şeklinde konuştu.

    ‘BAKINIMIZ SAĞ OLSUN, TEBRİK ETMEKLE YETİNDİ’

    Neşet Koçkar, Thomas Cook'un iflasıyla oluşan boşluğun doldurulup doldurulamayacağı, bu noktada Türk şirketlerinin rol alıp alamayacağı ve Thomas Cook'la ilgili girişiminde bakanlıktan bir destek görüp görmediği şeklindeki sorulara ise şu yanıtı verdi:

    "Bizler oradaki hiçbir boşluğu kapatamayız. Çünkü bir Türk turizmci, bu kadar büyük ve global bir markayla iş birliği yapıyor ve arkasında hiçbir destek bulamıyor. Sağ olsun Bakanımız tebrik etmekle yetindi. Türkiye turizmi açısında bu kadar önemli bir adıma destek beklerdim ama hiçbir destek göremedim.

    © AFP 2019 / Philippe Huguen
    178 yıllık İngiliz seyahat şirketi Thomas Cook battı
    Ben olsaydım, Thomas Cook ile ilgili bir maliyet hesabı yapar, bunu Türkiye'nin turizmdeki orta ve uzun vadeli planlarını göz önünde bulundurarak ona göre plan geliştirirdim. Ama tebrik edilmekle yetindi."

    'EN BÜYÜK HİSSEDARLAR FOSUN VE BİZİZ, DOLAYISIYLA KAYYUM BİZE GELECEK'

    Satın aldığı hisselerden dolayı herhangi kayıp yaşamadığını ifade eden Neşet Koçkar, iflas sürecinin nasıl yönetileceğinin ise ilerleyen günlerde görüleceğini belirterek, "Thomas Cook'ta şu anda en büyük hissedarlar Fosun ve biziz. Dolayısıyla kayyum bize gelecek. O noktada belki başka planlamalar da ortaya çıkabilir, böyle bir ihtimal var" dedi.

    Etiketler:
    Kayyum, Kültür ve Turizm Bakanlığı, hata, iflas, ortak, yönetim, Anex Grup, Thomas Cook, Neşet Koçkar
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İran Silahlı Kuvvetleri askeri geçit töreni düzenlemekle birlikte, askeri ve savunma alanında en yeni kazanımlarını görücüye çıkardı.
    İran'ın askeri geçit töreninden kareler
    Karikatür
    Pompeo: En iyi hava savunma sistemleri bile bazen başarısız olur
    Suudi Arabistan’da Patriot sistemi konuşlandırılmış yerlerin haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet