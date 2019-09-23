Büyükelçi Yerhov, Antalya Valisi ve Belediye Başkanı ile Rus turistlerin güvenliğini görüştü

Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile bir araya gelerek Rus turistlerin güvenliği konusunu görüştü.

Rusya’nın Türkiye Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, "Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile görüşmeler gerçekleştirdi. Türkiye’de tatil yapan Rus turistlerin güvenliği ve bölgelerarası işbirliği ile ilgili konular değerlendirildi" ifadelerine yer verildi.

Daha önce Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, "Ne yazık ki hâlâ devam eden bu sezon, Türkiye’nin güneyinde konaklamakta olan Rus turistlerin karşı karşıya kaldığı talihsiz olayların sayısı bakımından çok zor bir sezon oldu" demişti.

Türkiye’de hayatını kaybeden Rus turistlerin sayısının bu yıl 88’i bulduğunu, ayrıca 40 kadar tıbbi tahliye söz konusu olduğunu söyleyen Rus diplomat, bu durumun, Rusya’dan ülkeye akın eden turistlerin sayısındaki artışla açıklandığını belirtmişti.