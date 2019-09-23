Büyükelçi Yerhov, Antalya Valisi ve Belediye Başkanı ile Rus turistlerin güvenliğini görüştü

Rusya’nın Türkiye Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, "Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile görüşmeler gerçekleştirdi. Türkiye’de tatil yapan Rus turistlerin güvenliği ve bölgelerarası işbirliği ile ilgili konular değerlendirildi" ifadelerine yer verildi.
Türkiye’de hayatını kaybeden Rus turistlerin sayısının bu yıl 88’i bulduğunu, ayrıca 40 kadar tıbbi tahliye söz konusu olduğunu söyleyen Rus diplomat, bu durumun, Rusya’dan ülkeye akın eden turistlerin sayısındaki artışla açıklandığını belirtmişti.
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