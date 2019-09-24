Trafik ekiplerinden çakarlı araç denetimi: Belediye başkanına para cezası

Para cezası uygulanan araçlar içerisinde İzmir Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in aracı ile Nijerya fahri konsolos aracı da bulunuyor.

2 BİN TL CEZA

Denetim sırasında yetkisi olmayan araçlara para cezası uygulandı. Resmi plakalı ve çakarlı bir şekilde trafikte seyir halinde olan bir araç durduruldu. Devlet memuru olduğunu belirten aracın sürücüsüne çakarlı araç ve emniyet şeridini kullanmaktan toplam 2 bin 4 TL para cezası uygulandı. Sürücü, "Resmi görevli bir aracım. Ben de devletin görevli bir memuruyum. Kendi şahsi işimi yapmıyorum. Yetişmemiz gereken önemli bir toplantı var. Ona yetişiyoruz. Görev kağıdım araçta" ifadelerini kullandı.