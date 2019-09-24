Yargıtay: FETÖ'yle mücadelesi bilinen Yargıtay üyelerine yönelik soyut iddialar kararlı duruşumuzu etkilemeyecek

Yargıtay'dan FETÖ davalarıyla ilgili olarak açıklama yapıldı. Açıklamada "FETÖ/PDY'ye yönelik adli işlemler, hukuk çerçevesinde büyük bir titizlikle ve özenle yapılmaktadır. FETÖ ile mücadelesi bilinen Yargıtay üyelerine yönelik soyut ve mesnetsiz iddialar Yargıtay mensuplarının kararlı duruşunu etkilemeyecektir" dendi.
Yargıtay Başkanlığı'nca, FETÖ'ye yönelik adli işlemlerin, hukuk çerçevesinde büyük bir titizlikle ve özenle yapıldığı belirtilerek, "Geçmişi, görev anlayışı ve duruşu itibarıyla başından beri FETÖ/PDY Terör Örgütü ile mücadelesi bilinen Yargıtay üyelerine yönelik soyut ve mesnetsiz iddialar, bu konuda büyük bir fedakarlıkla görev yapan Yargıtay mensuplarının kararlı duruşunu etkilemeyecektir" değerlendirmesinde bulunuldu.
"Yargıtay'ın Fettullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik karar ve uygulamalarının, bazı basın ve yayın organlarında değerlendirilme ve yorumlama şekli dikkate alınarak, kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması zorunlu görülmüştür.
Yargıtay, 15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen akabinde, FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik olarak güçlü bir refleks göstermiş, söz konusu örgüt ile iltisaklı olan üyelerini Yargıtaydan uzaklaştırmıştır. Bu kapsamda, disiplin işlemleri sonucunda ilk aşamada, Yargıtay Kanununun m.19 ve m.43/son hükümleri uyarınca 106 kişi hakkında en ağır disiplin cezası olan ve ihraç anlamına gelen ‘çekilmeye davet’ yaptırımı uygulanmış; içlerinde firari olanlar, ceza soruşturması devam edenler ve kendi istekleri ile emekli olanlar da dahil olmak üzere, bu süreçte genel toplam itibarıyla 141 kişinin Yargıtay ile ilişiği kesilmiştir.
Yukarıda belirtilenler dışında ceza soruşturmaları da büyük bir titizlikle sürdürülmüş olup, devam eden yargılamalarda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Terör Örgütündeki faaliyetleri dolayısıyla eski sivil yüksek yargı üyelerine yönelik soruşturmalar kapsamında 164 kişi hakkında fezleke düzenlenmiş, bunlardan 163 kişi hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yargıtay 9. Ceza Dairesine dava açılmıştır. Bu davalardan 1 kişi beraat etmiş, 3 kişi hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş, 123 kişi mahkum olmuş, 36 kişi hakkında ise yargılamalar devam etmektedir. Ayrıca, halen 32 Yargıtay ve Danıştay üyesinden 5 kişinin adli kontrollü olarak, 27 kişinin ise firari olması sebebiyle yakalamalı olarak soruşturmaları sürdürülmektedir.
Yargıtay Başkanlığına çeşitli kanallardan intikal eden tüm şikayet ve ihbarlar büyük bir titizlikle incelenmekte ve gereği yapılmaktadır. Son günlerde bazı medya kuruluşları tarafından dile getirilen yorumlar ile ilgili olarak, söz konusu iddiaların Yargıtaya intikal etmesi üzerine, Yargıtay Kanununun m.43,I-IV hükümleri uyarınca gecikmeksizin muhakkik tayin edilerek tüm deliller toplanmış ve gerekli soruşturma yapılmış olup, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu tarafından anılan suçlara ilişkin Yargıtay içtihatları doğrultusunda yapılan incelemeler sonucu işlem yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir.
Yukarıda açıkça görüldüğü üzere, FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik adli işlemler, hukuk çerçevesinde büyük bir titizlikle ve özenle yapılmaktadır. Geçmişi, görev anlayışı ve duruşu itibarıyla başından beri FETÖ/PDY Terör Örgütü ile mücadelesi bilinen Yargıtay üyelerine yönelik soyut ve mesnetsiz iddialar, bu konuda büyük bir fedakârlıkla görev yapan Yargıtay mensuplarının kararlı duruşunu etkilemeyecektir."
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