Sünnet düğünündeki görüntü için suç duyurusu

Sosyal medyada dün tartışma konusu olan sünnet düğünü ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Yarı çıplak haldeki bir kadının tören alanında yaptığı ve dakikalar süren dansına ilişkin şüpheliler hakkında soruşturma yürütülmesi talep edildi.