MHP'li Yalçın'dan Akşener'e: Ülkücülerin elleri iki cihanda da bu felaket kadının yakasındadır

3-15 milletvekilini kiraladığını utanmadan itiraf eden bu Divane Müdire; bize sardırmakta, bize kafayı takmaktadır. Durup dinlenmeden saldırmasına, çamur sıçratmasına rağmen; akla ziyan bir tavırla biteviye bizden yakınmakta, bizi suçlamaktadır.