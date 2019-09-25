MHP'li Yalçın'dan Akşener'e: Ülkücülerin elleri iki cihanda da bu felaket kadının yakasındadır

Akşener'in katıldığı bir televizyon programının ardından sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Yalçın'ın Akşener'e hakaret içeren paylaşımlarından bazıları şöyle:
1-İP’in Müdire Hanımı uyarılarımızı dinlememekte, her defasında başta Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere bütün yakın çalışma arkadaşlarını hedef tahtasına koymakta ve partimizi oy oranı üzerinden küçük düşürmekte ısrar etmektedir.— E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) September 24, 2019
2-Habertürk’te Altaylının aklamaya ve cilalamaya çalıştığı Müdire, MHP’ye küçük ortak diyerek hâlâ pervasız, ölçüsüz, ayarsız, dengesiz ve çirkin ifadelerle saldırılarını sürdürmektedir.— E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) September 24, 2019
3-15 milletvekilini kiraladığını utanmadan itiraf eden bu Divane Müdire; bize sardırmakta, bize kafayı takmaktadır. Durup dinlenmeden saldırmasına, çamur sıçratmasına rağmen; akla ziyan bir tavırla biteviye bizden yakınmakta, bizi suçlamaktadır.— E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) September 24, 2019
8-Ülkücülerin elleri; iki cihanda da bu Felaket Kadın’ın yakasındadır.— E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) September 24, 2019
Milliyetçi-Ülkücü camia; dünyada Ülkücü Harekete verdiği zararların, tefrikacılığının, saçtığı fitne tohumlarının hesabını demokrasi ve hukuk çerçevesinde bu kadından soracaktır.
10-Bu tahrikkâr ve tahripkâr gidişin sonu yıkım, enkaz ve çukurdur.— E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) September 24, 2019
Kavga, kaos ve istenmedik olaylara yol açabilecek; masum insanların birbirine girmesine, kan akmasına yol açabilecek kışkırtmalar tehlikelidir, ateşle oynamaktır.
16(son)-Son olarak İP müdiresine tavsiyemiz;— E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) September 24, 2019
Himayesine girdiğin HDP ile arana mesafe koy,
Sırtını yasladığın Kandil ile arana mesafe koy,
Kucağına oturduğun CHP ile arana mesafe koy,
Talimat aldığın FETÖ ile arana mesafe koy.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)