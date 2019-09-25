Adana'da çevik kuvvet otobüsüne bombalı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Saldırıda zırhlı servis aracıyla çevredeki araçlar zarar gördü.
Saldırıda yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yüreğir ilçesinde polis otobüsünün geçişi sıranda el yapımı ya da daha farklı bir bombayla saldırı düzenlendiğini kaydetti.
Demirtaş, saldırıda yaralananların olduğunu, ancak aldıkları ilk bilgilere göre yaralıların sağlık durumunun ciddi olmadığını bildirdi.
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