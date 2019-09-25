Zeyrek: Erdoğan, Adalet Bakanı Gül'e 'Sen bildiğin yolda yürü' diyerek destek verdi

Deniz Zeyrek, Sözcü gazetesinde “Sen bildiğin yolda devam et” başlığıyla yayımlanan yazısında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün "Daha düne kadar FETÖ ile aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün utanmadan çıkıp FETÖ'yle mücadele dersi vermeye kalkmasınlar" şeklindeki ifadesi sonrası başlayan tartışmalara dair kulis bilgileri aktardı.

Zeyrek, söz konusu konuyla ilgili dün üç görüşme yaptığını ve şu bilgiye ulaştığını aktardı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargı tartışmaları ve iddialar konusunda hem Adalet Bakanı Gül'den hem başka kaynaklardan çok detaylı bilgiler aldı ve Gül'e ‘sen bildiğin yolda yürü' diyerek destek verdi."

Yazısında "Gül'ün, kendisine yönelen salvolara karşı 'net ve sert' bir tavır ortaya koymasını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği bu desteğe bağlayabiliriz" görüşüne yer veren Zeyrek, şunları kaydetti:

"Merak ettiğim şey şu: Gül ve diğer bazı bakanlara yönelik kampanya Erdoğan'ın bakanlarına verdiği desteğine rağmen sürecek mi? Bekleyip göreceğiz."