Beşiktaş'tan istifa edeceğini açıklayan Fikret Orman: Geri dönüşü yok, bitmiştir benim için

Dün istifa edeceğini açıklayan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "Geri dönüşü yok, bitmiştir benim için. Madem sorun benim, hiç tereddüt etmem çekilmekte, ben bu tribünlerden gelmiş biriyim. Beşiktaş’ın iyiliği neyi gerektiriyorsa onu yaparım" dedi.

Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın istifasıyla ilgili olarak bir yazı kaleme aldı.

Orman'ın dün kendisine "Geri dönüşü yok, bitmiştir benim için... Madem sorun benim, hiç tereddüt etmem çekilmekte, ben bu tribünlerden gelmiş biriyim. Beşiktaş’ın iyiliği neyi gerektiriyorsa onu yaparım" dediğini aktaran Işık, " Beşiktaş'ta neler oluyor? " başlıklı yazısına şöyle devam etti:

"Üç liraya 5 tivit atan sosyal medya tetikçileri böyle düşünmüyor olabilir ama rakamlar ve icraat ortada: Fikret Orman, Beşiktaş tarihinde kulübe en büyük hizmetlere imza atmış başkanlarından...

Düşününce ilk akla gelenler en başta iki şampiyonluk, Gezi Parkı zamanı yıkılıp yeniden yapılan müthiş bir stat, Şampiyonlar Ligi’nde tarihi başarı, Come to Beşiktaş ile dünya çapında Beşiktaş markasının tanınırlığını artırma...

'ELEŞTİRİLECEK YANLARI VAR AMA...'

Eleştirilecek yanları var Orman’ın, hiç itirazım yok ancak tüm bunları Beşiktaş’a kazandıran bir başkan bu şekilde gitmemeliydi. İki yıl önce ’Ekonominin başına geç, Türkiye’yi kurtar’ dedikleri adama bugün ‘Paralar nerede?’ diye soranlar işi daha da tozutup hakareti, iftirayı sistematik bir iletişim biçimine dönüştürmeye kalktı. Yazık, çok yazık...

Dua edelim de gelen gideni aratmasın. Birkaç yıl sonra Orman’ın evinin önünde çadır kurup ‘Geri dön başkan’ demek zorunda kalmayalım.

YENİ BAŞKAN KİM OLUR?

Yıldırım Demirören’le bizzat konuştum. İşleri nedeniyle aday olmayı düşünmüyor. Ethem Sancak’la konuşmadım ama bu dönem aday olacağını sanmıyorum. Bunların dışında birkaç isim daha konuşuluyor. Hepsi Beşiktaş camiasının kıymetli mensupları...

Ama iki ‘aday adayı’ çok ön planda: Biri Serdal Adalı diğeri ise Ahmet Nur Çebi. İkisi de Beşiktaş’ta sevilen isimler... Çebi, özellikle muhalif dalganın çok desteklediği eski ikinci başkan... Adalı ise Beşiktaş için suçsuz yere hapse girmiş bedel ödemiş kulübün şu anki ikinci başkanı...

İyi bir yönetim kurabilirlerse ve Beşiktaş’ın sorunlarına dair esaslı projeler geliştirebilirlerse ikisi de kazanabilir. Ancak kimin bir adım önde olacağını ‘para’ belirleyecek. Beşiktaş’ın bugün en büyük ihtiyacı kulübe nefes aldıracak yüklü bir nakit girişi.

Tıpkı Ali Koç’un Fenerbahçe’ye gelişi gibi... Adalı da Çebi de varlıklı iş insanları... Hiç kimse karnından konuşmasın: Seçim kampanyalarında farkı Beşiktaş için pamuk elleri daha çok cebine atan belirleyecek. Çünkü Beşiktaş’ın başta futbol şubesi olmak üzere düzlüğe girmesi için en büyük ihtiyaç para ve bu parayı yönetecek vizyon."