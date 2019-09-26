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11:45 26 Eylül 2019
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    Müjdat Gezen

    Gezen'in Kuzu'ya 'hakaret ettiği' iddiasıyla açılan davada, cezaya yer olmadığına karar verildi

    © AA / Ahmet Bolat
    Türkiye
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    Sanatçı Müjdat Gezen'in eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'ya 'hakaret' ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

    Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Müjdat Gezen ve avukatı Celal Ülgen ile müşteki Burhan Kuzu'nun avukatı Cüneyd Gülcan katıldı.

    Müjdat Gezen
    © Fotoğraf : DHA
    Müjdat Gezen'e, 'AK Partili Kuzu'ya hakaret' suçundan hapis istemi
    Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Gezen, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, söz konusu cümlede kastedilen kelimelerin müştekiye yönelik olmadığını söyledi.

    Gezen, "Hem bana ait okulun kundaklanması hem de müştekinin bana yönelik sözleri sonrasında basına açıklama yaptığım esnada sorulan bir soru üzerine müştekiyi kastederek sadece kuzularla, koyunlarla uğraşacak vaktim olmadığını, öküzlerle ineklerle olan tabirleri ise şahsıma yönelik diğer fiili ve sözlü saldırıları kastederek söylemiştim. Kaldı ki bu olaydan sonra avukatım benim daha fazla üzülmemem için müştekinin şahsıma yapmış olduğu başka hakaretler konusunda bana bilgi vermemişti. Vermiş olsaydı o toplantıda daha sert ifadeler kullanırdım" diye konuştu.

    Kuzu'nun avukatı Cüneyd Gülcan, sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini belirterek,  şunları söyledi: 

    GEZEN: ACABA KUZU PİŞMANLIĞINI DİLE GETİRİP ÖZÜR DİLEMİŞ MİDİR?

    Müjdat Gezen
    © AA / Ahmet Bolat
    Müjdat Gezen: Siyasi mizah beni çok yordu, bir espri yapıyorsun, ertesi gün şafak sökmeden evine polisler geliyor
    "Sanık şüpheli sıfatıyla savcılıkta verdiği ifadesinde 'Ağzıma geleni değil, aklıma geleni söylüyorum' demiştir. Bu kapsamda bilinçli olarak hakaret etmiştir. Karşılıklı hakaret bulunmamaktadır. Sanığın müvekkil ile başlayan cümlesinin devamında başkasını kastettiği konuşması hayatın olağan akışına aykırıdır. 75 yaşını geçen bir söz üstadının kullandığı cümlede kastettiği kişiyle ilgili söylediği sözlerden geri dönmesini değil, burada pişmanlığını dile getirmesini beklerdik." 

    Yeniden söz alan Gezen, "Acaba Burhan Kuzu bana yönelik sözleri karşısında pişmanlığını dile getirip özür dilemiş midir? Bunu merak ediyorum?" ifadelerini kullandı.

    Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, Gezen'in 'hakaret' suçunu TCK'nın 129/1. maddesi uyarınca haksız bir fiile tepki olarak işlediği gerekçesiyle, ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

    NE OLMUŞTU?

    Müjdat Gezen
    © AA / Ahmet Bolat
    Burhan Kuzu'ya hakaretten yargılanan Müjdat Gezen hakkında zorla getirilme kararı
    Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu tarafından avukatı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Müjdat Gezen'in, 20 Şubat 2017'de Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne yönelik kundaklama olayının ardından bazı gazete ve internet sitelerinde yer alan beyanlarında hukuka aykırı, eleştiri sınırlarını aşan, hakaret içeren açıklamalarda bulunduğu belirtilmişti.

    Dilekçede, ayrıca Gezen'in yaptığı basın toplantısında, Kuzu'nun soyadından yola çıkarak ağza alınmayacak şekilde imalı ifadelerle, onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici şekilde sözler sarf ettiği belirtilerek, Gezen hakkında 'alenen basın yoluyla hakaret' suçundan kamu davası açılması talep edilmişti.

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Gezen'in 'hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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    Etiketler:
    Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Hapis istemi, İddianame, Dava, Mahkeme, Hakaret, Burhan Kuzu, Müjdat Gezen
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