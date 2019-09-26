Gezen'in Kuzu'ya 'hakaret ettiği' iddiasıyla açılan davada, cezaya yer olmadığına karar verildi

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Müjdat Gezen ve avukatı Celal Ülgen ile müşteki Burhan Kuzu'nun avukatı Cüneyd Gülcan katıldı.
Gezen, "Hem bana ait okulun kundaklanması hem de müştekinin bana yönelik sözleri sonrasında basına açıklama yaptığım esnada sorulan bir soru üzerine müştekiyi kastederek sadece kuzularla, koyunlarla uğraşacak vaktim olmadığını, öküzlerle ineklerle olan tabirleri ise şahsıma yönelik diğer fiili ve sözlü saldırıları kastederek söylemiştim. Kaldı ki bu olaydan sonra avukatım benim daha fazla üzülmemem için müştekinin şahsıma yapmış olduğu başka hakaretler konusunda bana bilgi vermemişti. Vermiş olsaydı o toplantıda daha sert ifadeler kullanırdım" diye konuştu.
Kuzu'nun avukatı Cüneyd Gülcan, sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:
GEZEN: ACABA KUZU PİŞMANLIĞINI DİLE GETİRİP ÖZÜR DİLEMİŞ MİDİR?
Yeniden söz alan Gezen, "Acaba Burhan Kuzu bana yönelik sözleri karşısında pişmanlığını dile getirip özür dilemiş midir? Bunu merak ediyorum?" ifadelerini kullandı.
Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, Gezen'in 'hakaret' suçunu TCK'nın 129/1. maddesi uyarınca haksız bir fiile tepki olarak işlediği gerekçesiyle, ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.
NE OLMUŞTU?
Dilekçede, ayrıca Gezen'in yaptığı basın toplantısında, Kuzu'nun soyadından yola çıkarak ağza alınmayacak şekilde imalı ifadelerle, onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici şekilde sözler sarf ettiği belirtilerek, Gezen hakkında 'alenen basın yoluyla hakaret' suçundan kamu davası açılması talep edilmişti.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Gezen'in 'hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
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