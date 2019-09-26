Yıllar sonra bulduğu öz babasına tazminat davası açtı: Babasız yaşadığım yılların hesabını ver

Muğla'da otobüs şoförlüğü yapan Cihan Altın, 6 yaşında kaybettiği babasının öz babası olmadığını öğrendikten sonra DNA testi yaptırdı. Testle öz babasının kim olduğunu kesinleştiren Altın "Babasız yaşadığım yılların hesabını vermesini istiyorum" diyerek tazminat davası açtı.
Muğla'da rastlanması az olan bir olay yaşandı. Otobüs şoförlüğü yapan Cihan Altın, bir yolcusunun uyarısı sonrası 6 yaşında kaybettiği babasının gerçek babası olmadığını öğrendi. DNA testiyle kesinleştirdiği öz babasına manevi tazminat davası açtı.
'BABANA SELAM SÖYLE'
Evli ve bir çocuk babası 31 yaşındaki Cihan Altın, yolcu olarak otobüse binen 2 kişinin, "Babana selam söyle" demesi üzerine durumdan şüphelendi. Annesinin yıllar sonra gerçek babasının Orhan K. olduğu gerçeğini açıklamasıyla büyük şok yaşayan Altın, önce 6 yaşında kaybettiği Yaşar Yıldırım'ın babası olmadığının tespiti için dava açtı. Mezarı açılarak alınan örnekler üzerinde yapılan DNA testiyle Yıldırım'ın babası olmadığını kesinleştiren Cihan Altın, annesinin kızlık soyadını alarak öz babası olan Orhan K.'ye babalık davası açtı.
Mahkeme emriyle İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testi sonucu Orhan K.'nin öz babası olduğunu kesinleştiren Altın, bu kez de "babalık görevini yerine getirmediği" gerekçesiyle Orhan K.'ye 355 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Kısa bir süre önce gerçek babasıyla ilgili gerçeklere ulaştığını ifade eden Altın, "Amcamla konuştum ancak bana 'Boş ver oğlum senin hiçbir şeye ihtiyacın yok. Kendi hayatına bak' dedi. Annemi sıkıştırınca gerçeği söylemek zorunda kaldı. Öz babamın zaten benden haberi varmış. Öz babam beni kabullenmek istemedi. Yıllarca babasızlığın acısını çektim. Hiçbir hatam, kusurum yokken babasız büyüdüm. 'Ben hata yaptım özür diliyorum, 31 yıl hayatında yoktum' dese, özür dilese bende sevgi parçacığı kıpırdayacaktı. Şu an hiçbir şey yok. Babasız yaşadığım yılların hesabını vermesini istiyorum." dedi.
ARKADAŞI SANDIĞI KİŞİ ÖZ KARDEŞİ ÇIKTI
Altın, yıllarca arkadaşı olan kişinin de öz kardeşi olduğunu öğrendiğini, bu durum ortaya çıktıktan sonra görüşmemeye başladıklarını da dile getirdi.
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