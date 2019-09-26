Eski Bulgar bakan: Volkswagen yarışında Türkiye'ye yenildik

Bulgar ulusal televizyonu BNT'ye demeç veren Vasilyev, "Bu mücadeleyi kaybettiğimizi kesin olarak söyleyemeyiz ancak durum onu gösteriyor. Uluslararası basında yer alan haberlere baktığımızda kaybetme olasılığımız yüksek. Ancak bu bir savaş kaybettiğimiz anlamına gelmiyor, bu bir yarıştı ve biz gümüş madalya aldık" dedi.

'DENEYİM KAZANDIK'

Volkswagen'in fabrika için başka bir ülkeyi seçmesi halinde Bulgaristan'a Batı Avrupa veya Güney Kore'den farklı yatırımların gelebileceğini kaydeden Vasilyev, Volkswagen için yürüttükleri çalışmaların kendileri için iyi bir deneyim olduğunu ve komşu ülkelerden bir şeyler öğrenme imkanı elde ettiklerini belirtti.

'TÜRKİYE BULGARİSTAN'DA BULUNMAYAN İMKANLARA SAHİP'

"Zira hükümet ve yöneticiler, büyük yatırımcıların neler istediğini, ülkemizden ne beklediğini, hangi adımlar atmamız gerektiğini, komşularımızın bizi yenmek için neler yaptıklarını gördü" diye devam eden Vasilyev, Türkiye'de büyük bir pazar ve devlet yardımı gibi Bulgaristan'ın sunamayacağı imkanların bulunduğunun altını çizdi.

Türkiye kararının jeopolitika açısından biraz sürpriz olacağını savunan Vasilyev, "Ancak elbette Almanya, büyük bir ülke ve aldığı kararları uyguluyor" diye ekledi.

Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi, dün Volkswagen'in Türkiye'de fabrika kurma konusunda nihai kararını aldığını ve bunu yakın zamanda açıklayacağını yazmıştı.