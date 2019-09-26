Erdoğan: 'Köprüleri kullanmayın, halatları koptu' diye densizlik yapan bir kadın var, böyle bir şey söz konusu değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Depremin ardından 28 artçı depremin yaşandığını, bunların devamının gelebileceğini belirten Erdoğan, İstanbulluları sosyal medyada paylaşılan mesajlar konusunda da uyardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısı için bulunduğu ABD'de, İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Depremin ardından 28 artçı deprem kaydedildiğini belirten Erdoğan, bunların devamının mümkün olduğunu kaydetti.

Erdoğan, sosyal medyada paylaşılan asılsız mesajlara da tepki gösterdi:

"Sosyal medyada bir kadın tweet atmış, 'Köprüleri kullanmayın, halatları koptu.' Böyle densizlikler yapanlar da var. Allah'a şükür böyle bir şey söz konusu değil. Şöyle 8 kadar yaralanma söz konusu."

'ON BİNLERCE TOPLANMA ALANI SÖZ KONUSU'

Erdoğan, toplanma alanlarına ilişkin de şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul'da AFAD'ın on binlerce şu anda ilan edilmiş toplanma alanı söz konusudur. Bunlar AFAD'ın sitesinden sürekli yayınlanmaktadır."