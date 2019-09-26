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19:26 26 Eylül 2019
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    Tunceli'de görevden alınan CHP'liler imza kampanyası başlattı

    © DHA /
    Türkiye
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    CHP Genel Merkezi'nce görevden alınan ve yerlerine kayyum atanan CHP Tunceli il yönetimi, düzenledikleri basın açıklamasıyla, göreve iadeleri için imza kampanyası başlattıklarını duyurdu. 

     

    CHP, bayrak, logo
    © AA /
    CHP Tunceli'ye kayyum atandı
    CHP Genel Merkezi tarafından görevden alınanlar bugün CHP Tunceli İl Başkanlığı'nda bir araya gelerek, karara tepkilerini bildirdi.

    Görevden alınan eski başkan Murat İl, CHP Tunceli il yönetimine hukuksuz bir şekilde kayyum atandığını söyledi.

    İl, "Kayyum ataması siyasi prensip olarak partimizin ilkelerine aykırı bir anlayış biçimi olmasına rağmen il örgütümüzün başına maalesef ki kayyum atandı. Partimizin bu temel anlayışına aykırı gerçekleşen bu gelişmeyi partimizin başta Genel Başkanımızın bilgisi dahilinde gerçekleşmediğinin, kendisinin bu konuda doğru bilgilendirilmediğini manipülasyonlar ile böyle bir atamanın yapıldığı kanaatindeyiz.  Bütün bu haksız hukuksuzluklara rağmen CHP'nin, bir kişinin, bir dar grubun, bir zümrenin ya da imtiyazlıların partisi değil adından da  anlaşılacağı gibi halkın, mazlum ve mağdurların, ezilenlerin partisi olduğunu hatırlatmak isteriz" dedi.

    İl'in açıklamasının ardından görevden alınanlar, görevlerine iade edilmeleri için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sunmak üzere imza kampanyası başlattı.

    NE OLMUŞTU ?

    CHP Tunceli il başkan vekili İrfan Bozkurt'un Salı günü istifasının ardından aynı gün toplanan il yönetim kurulu üyeleri, Murat İl'i CHP Tunceli İl Başkanı olarak seçti.

    İl'in başkan seçilmesinin ardından CHP Genel Merkezi, il ve tüm yönetim kurulu üyelerini görevden aldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Tunceli İl Başkanlığı'na Mesut Çoşkun başkanlığında 7 kişilik kayyum heyetinin atandığı bildirdi.

    Etiketler:
    Kayyum, Kampanya, imza, CHP, Tunceli
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