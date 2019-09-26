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    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaz okulları kapanış törenine katıldı.

    Adalet Bakanı Gül: Dünyada küresel bir adaletsizlik var

    © İHA /
    Türkiye
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    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaz okulları kapanış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Gül, “Dünyada küresel bir adaletsizlik var” dedi.

    © AA /
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    Yaz okullarının kapanış töreninde konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Yaz spor okullarında çok güzel eğitimler yapılmış, bundan dolayı bakanlığımıza tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Spor sadece yaz sporlarında yapılan bir etkinlik değildir. 12 ay boyunca spor alanlarında sizleri görmek istiyoruz. Etrafınızda kötü alışkanlıklara sahip olanlar olabilir ama sizler sporla iyi alışkanlıklar edineceksiniz. Bu çalışmalara sizlerin de verdiği gayret çok önemli. Gençler spordan sakın kopmayın. Gelecek gençlerin elinde şekillenecek. Bugün dünyada küresel bir adaletsizlik var. Dünyada 200 bin kişi milyarlarca kişinin geleceğini sömürüyor. Yanı başımızda Suriye’de çocuklar ölüm döşeğinde. Bizler adaletin yanında olacağız. İnşallah Türkiye’nin geleceği sizlerin elinde şekillenecek” dedi.

    © AA /
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    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, “Gaziantep’in bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Antep, şehitler şehri, kurtuluş mücadelesinde binlerce evladını şehit veren bir şehir. Adaletin ve kardeşliğin sembolü olan bir şehir. Bu şehrin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Sizler de bizimle beraber olduğunuz sürece bizler üretmeye devam edeceğiz. Gaziantep gençleriyle, kadınlarıyla tüm yönleriyle bizim gözümüzde olan bir şehir. Yüzme havuzundan spor salonlarına kadar her alandaki tesisleri en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekir. Bizler sizleri kötü şebekelerin eline düşürmemek için çabalıyoruz. İnşallah sizler o kötü şebekelerin ellerine düşmeyeceksiniz. Bizler her daim sizin yanınızda ve sizin hizmetinizde olacağız. Gaziantep’te çok yakın zamanda pek çok branşta uluslararası şampiyonaları düzenleyebiliriz. Bütün uluslararası müsabakalarda şampiyonların Gaziantep’te çıkacağına inanıyorum” diye konuştu.

    Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, törende kentte yapılan spor çalışmaları hakkında bilgi vererek, spor tesisi sayısını arttıracaklarını dile getirdi.

    Etiketler:
    Adalet, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye, Abdulhamit Gül
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