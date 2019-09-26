İstanbul Valiliği'nden 'asılsız ses kaydı' uyarısı

Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Sosyal medyada ve özellikle WatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz. Resmi makamlarca gerekli açıklamalar yapılmaktadır. Asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır."
Kıymetli İstanbullular,— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) September 26, 2019
Sosyal medyada ve özellikle WatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz. pic.twitter.com/UMJXFxJ9qB
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada da, İstanbul'daki depremin ardından sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar edilmemesi, doğru bilgi için resmi kaynakların takip edilmesi uyarısında bulunulmuştu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)