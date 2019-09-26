İstanbul Valiliği'nden 'asılsız ses kaydı' uyarısı

İstanbul Valiliği, depremin ardından sosyal medyada dolaşan asılsız bilgilere ve ses kayıtlarına itibar edilmemesini isteyerek bu asılsız paylaşımı yapanlar hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

İstanbul Valiliği'nin resmi Twitter hesabından, depremin ardından sosyal medyada dolaşan asılsız bilgilere ve ses kayıtlarına itibar edilmemesini isteyerek bu asılsız paylaşımı yapanlar hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Sosyal medyada ve özellikle WatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz. Resmi makamlarca gerekli açıklamalar yapılmaktadır. Asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır."

Kıymetli İstanbullular,

Sosyal medyada ve özellikle WatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz. pic.twitter.com/UMJXFxJ9qB — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) September 26, 2019

​Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada da, İstanbul'daki depremin ardından sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar edilmemesi, doğru bilgi için resmi kaynakların takip edilmesi uyarısında bulunulmuştu.