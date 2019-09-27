Bakan Dönmez'den doğalgaz zammı açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, vatandaşların deprem sonrasında alacağı küçük önlemlerle kendilerini büyük bir tehditten kurtarmış olacaklarını belirterek, "Depremden etkilenmediğimizden daha fazla belki bu doğal gazdan etkilenebiliriz. O açıdan vatandaşlarımıza deprem geçer geçmez evi tahliye etmeden evvel muhakkak doğal gaz vanalarını kapatmalarını, elektrikleri açıksa söndürmelerini veya bir merkezi şalterleri varsa kapatmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Bakan Yılmaz, NTV'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yılmaz, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, dün yaşanan Silivri merkezli orta şiddetteki depremde enerji altyapılarında herhangi bir sorun yaşanmadığını bildirdi.

Dönmez, dün özellikle Boğaziçi elektrik dağıtım bölgesinde, depremin merkez üssüne yakın bölgelerdeki 22 trafo merkezinde kesintilerin söz konusu olduğunu belirterek, "Bunlar da sensörlerin devreye girmesinden kaynaklıydı. Zaten saat 18.00 itibarıyla da bütün şebeke kontrolleri yapıldı. Bir sorun olmadığı anlaşıldığından dolayı da elektrikler tekrar verilmiş oldu" diye konuştu.

Doğalgaz konusunda da herhangi bir sorun yaşanmadığını aktaran Dönmez, şunları söyledi:

"Özelikle 1999 büyük Marmara depreminden sonra, ben o tarihlerde de İGDAŞ'ta yöneticiydim ve kriz merkezinin başındaydım, hakikaten ciddi çalışmalar yapıldı. Bizim gibi çok depremle sarsılmış, deprem yaşamış ülkelerin gaz ve elektrik başta olmak üzere altyapılarını işleten şirketlerle de görüşmeler yapıldı. Sonradan da zaten gerek binaların yapılarına ilişkin gerekse tesisatlarına ilişkin birçok standart gözden geçirildi ve yenilendi. Bu kapsamda da deprem vanaları konma mecburiyeti getirildi. O deprem vanaları binaların maruz kaldığı şiddete göre otomatik olarak gazı kesiyor. Bir de belli merkezlerde ana hatlarda koruyucu maksatlı hattın kopması sonucu gazı kesen sistemler yerleştirildi. Burada vatandaşların da uyması gereken temel kaide şu: Herhangi bir deprem anında depreme uygun güvenli bir yere geçmek, hemen bir anda tahliye etmemek, akabinde de bina girişlerindeki ana gaz vanalarını kapatıp güvenli bir şekilde binayı tahliye etmek. Çünkü biz şöyle bir şeyle karşılaşabiliyoruz. Bazen ocağın önünde vatandaşımız bir yemek pişiriyor olabilir. Alelacele çıkmış olabilir. Gaz kesilip sonra gaz geldiğinde alevsiz bir şekilde ortama doğalgaz sızması söz konusu olabilir. Depremden etkilenmediğimizden daha fazla belki bu doğalgazdan etkilenebiliriz. O açıdan vatandaşlarımıza deprem geçer geçmez evi taliye etmeden evvel muhakkak doğalgaz vanalarını kapatmalarını, elektrikleri açıksa söndürmelerini veya bir merkezi şalterleri varsa kapatmalarını tavsiye ediyoruz."

Dönmez, vatandaşların alacağı küçük önlemlerin kendilerini büyük bir tehditten kurtaracağını da vurgulayarak, şebeke bazında sokak ve caddelerde gerekli tedbir ve önlemlerin alındığını kaydetti.

Binaların içerisinde o esnada binlerce binaya girme ve müdahale etme imkanının bulunmadığına işaret eden Dönmez, şöyle devam etti:

"Deprem vanaları diye adlandırdığımız kesiciler, standartların belirlediği şiddette, binanız 0.3 G yani yerçekimi ivmesinin yüzde 30'luk bir şiddette sarsıntıya maruz kaldıysa o esnada kapatıyor. Ama daha düşük şiddette olduysa bu vanalar kapanmayacak demektir. Şebeke tarafında ise bizim başka aldığımız önlemler var zaten. Her bir depremden sonra da bu bir yerde test oluyor bizim için de. Örneğin 5.8'lik depremden sonra şebekelerle alakalı neler oldu, hangi tedbirler alınmalı, yeterli mi yetersiz mi bu açıdan da bunları sınama imkanı olmuş oldu. Şimdi kurumlardan bunlarla alakalı raporları istedik. Bunları okuyup tekrar değerlendireceğiz. Eksik kaldığımız noktalar varsa onlar için de bir an önce tedbir alınmasını sağlayacağız."

Dönmez, Türkiye'de yakın bir tarihe kadar doğalgazda özellikle kış şartlarında zaman zaman kesintili kısıntılı günler olduğunu ama bunu vatandaşların hissetmediğini, evlerde ve konutlarda böyle bir kesintiye gidilmediğini, daha çok elektrik üretim tesisleri veya bazı sanayi kuruluşları gibi ikincil yakıtı olan tesislerde kesintiye gidildiğini belirtti.

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Son iki yıldır hem iletim hem dağıtım sisteminde yapılan yatırımlarla bu sorunun ortadan kaldırıldığını anlatan Dönmez, şunları kaydetti:

"En önemli faktör de doğalgaz depoları. Tuz Gölü'nde şu anda işletmeye aldığımız 600 milyon metreküplük bir depomuz var, 600 milyon metreküplük ikinci kısmın inşaatı devam ediyor. Bir de yine geçtiğimiz aylarda daha büyük kapasiteye ulaşmak için temelini attığımız bir proje başlattık. O bittiği zaman 2023-2024 gibi inşallah Tuz Gölü'nde 5.4 milyar metreküplük bir depolama kapasitesine ulaşacağız. Öte yandan, Silivri'de de bizim bir depomuz vardı, 2.8 milyar metreküplük. Orada da yine çalışmalarımız devam ediyor. 2023 hedefimiz ise inşallah 4,6 milyar metreküpe ulaşmak. Topladığınızda 10 milyar metreküp ediyor. Toplamda bizim ülkemizin doğalgaz tüketimi 50 milyar metreküp civarında. Hedefimiz bunun yüzde 20'sini depolamak. Gelişmiş ülkelerde de zaten bu böyle."

Dönmez, buna ek olarak iki yüzer LNG terminalinin sisteme ilave edildiğini hatırlatarak, "Bunların biri İzmir'de, biri de Hatay Dörtyol'da. Bunlarla birlikte ülkede doğalgaz tarafında herhangi bir arz sıkıntısı teknik olarak söz konusu değil. Elektrik arzında da herhangi bir sıkıntı yok. Hatta bir miktar arz fazlamız var. Şimdi bu oluşan arz fazlasını komşu ülkelere ihraç etmek için çalışıyoruz. Şu anda Irak'la görüşmelerimiz var. Bizim komşu ülkelerin tamamıyla enterkonnekte sistemimiz var. Suriye ile tabii savaştan önce vardı. Şu anda mümkün değil ama Irak'ta, İran'da, Gürcistan'da, Bulgaristan ve Yunanistan'da Avrupa iletim sistemine bağlıyız. Buralarla bizim günlük alışverişimiz var. Son iki yılda bu ülkelere elektrik ihracatımız ithalatımızdan daha fazla oldu. Bu sevindirici bir nokta" değerlendirmesinde bulundu.

Doğalgazda ve petrolde Türkiye'nin dışa bağımlı olduğunu anımsatan Dönmez, bu ürünlerin dövizle alındığını ve uluslararası piyasalardaki fiyatların Türkiye tarafından kontrol edilmediği bir mekanizmanın uygulamada bulunduğunu kaydetti.

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Dönmez, özellikle doğalgaz tarifelerinin petrol fiyatlarına bağımlı olarak geliştiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugünkü petrol fiyatlarının aşağı yukarı 6 ay sonra doğalgaz fiyatlarına yansıdığını görüyoruz. Yine bugünkü petrol fiyatlarının 7 ay sonra elektrik fiyatlarına yansıdığını görüyoruz çünkü bir miktar da biz elektriğimizi doğalgazdan üretiyoruz. Öte yandan, 1 hafta sonra da aslında pompalara yansıyor, yani petrol fiyatlarındaki değişkenlik enerji ürünlerinin hemen hemen tamamını etkiler durumda. Bu sadece bizim ülkemizde değil hemen hemen tüm ülkelerde bu şekilde. Tabi kaynak ülkesi olanlar açısından bir rahatlık var çünkü kendi ülkelerinde bunları ürettiği için kendi vatandaşlarına bazen çok daha uygun koşullarda petrol ve akaryakıtı, doğalgazı verebiliyorlar.

Ama bizim dışa bağımlı olduğumuz bir ürün için o kontrolleri yapma şansımız yok. Maliyetler değiştikçe bunlar tarifelere yansıyacak ama doğalgaz tarafında, özellikle BOTAŞ hakikaten son birkaç yıldır fedakarlık yaparak bu süreci yönetmeye çalışıyor. Yine bu süreç bu şekilde devam edecek. Kısa vadede herhangi bir değişiklik olmayacak. Orta ve uzun vadede petrol fiyatları, kurdaki hareketlilik ve diğer maliyet unsurlarını birlikte izleyeceğiz ve ona göre hareket edeceğiz."