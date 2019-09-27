Bodrum Belediye Başkanı'ndan Türkiye’de yaşamını yitiren 12 yaşındaki Alisa'nın ailesine baş sağlığı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’da kaldığı otelde yaşadığı talihsiz kaza sonucu komaya giren ve yaşam mücadelesini kaybeden 12 yaşındaki Alisa Adamova’nın ailesine baş sağlığı diledi. Ayrıca Aras, henüz soruşturması sürmekte olan davanın başsavcılığa taşındığını ve ihmalin sorumlularının cezalandırılacağını açıkladı.

Sputnik’e yaptığı açıklamada Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’da kaldığı otelde yaşadığı talihsiz kaza sonucu komaya giren ve yaşam mücadelesinin ardından yoğun bakımda bulunduğu hastanede hayatını kaybeden 12 yaşındaki Alisa Adamova’nın ölümü üzerine Türk yetkililerin gerekli araştırmayı yürüttüğünü ve sorumluların cezalandırılacağını açıkladı.

Aras, “Ne yazık ki söz konusu Rus kızın başına gelen türden talihsiz kazalar kimi zaman vuku bulabiliyor. Ancak yaşanan bu trajedi için, derinden yas tutuyoruz. Minik kızın acılı ailesine başsağlığı dileklerimi bir kez daha içtenlikle iletiyorum. Dava başsavcılığa taşındı, soruşturma devam ediyor. Söz konusu ihmalin sorumluları cezalandırılacak” açıklamasını yaptı.

Rusya vatandaşı 12 yaşındaki Alisa Adamova, Bodrum’da kaldığı otelin havuzunda yüzerken pompa borusunun içine çektiği kolunu kurtaramaması sonucu boğulmak üzereyken son anda sudan çıkarılarak Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Sağlık personelinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan minik kız, 28 Ağustos’ta yaşamını yitirmişti.