Pendik’te çatlaklar oluşan bina tahliye edildi

Pendik Orhangazi Mahallesi'nde 3 katlı bir binada deprem sırasında çatlaklar oluştu. Binanın olduğu bölgeye ihbar üzerine Pendik Belediyesi ve polis ekipleri sevk edildi. Çatlakların oluştuğu bina belediye ekiplerince boşaltılarak, bina sakinleri dışarı çıkartıldı. Çatlakların oluşması nedeniyle boşaltılan bina drone ile havadan da görüntülendi.Dün saat 14:00 sıralarında İstanbul genelinde hissedilen bir deprem olmuş, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), depremin büyüklüğünü 5.8 olarak açıklamıştı. Depremin ardından, aynı gün içinde artçı depremler de hissedildi.