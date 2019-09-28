Adana'da öğrenci servisi devrildi: 6 yaralı

Adana'nın Feke ilçesinde, öğrenci servis minibüsü, Belenköy Mahallesi Eğridere mevkisinde devrildi.
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Kazada yaralanan 13 yaşındaki Aynur S., 11 yaşındaki Barış G., 9 yaşındaki Enes S., 5 yaşındaki Emine S., 7 yaşındaki Asya Ş. ve 5 yaşındaki Kerem Ş., Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Servisinde 8 öğrencinin olduğunu belirten Feke Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, kazada 6 öğrencinin hafif yaralandığını, çocukların tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını kaydetti.
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