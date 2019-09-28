İstanbul'da bir deprem daha: 3.8 büyüklüğünde

Marmara Denizi'nde saat 14.03'te 3.8'lik deprem meydana geldi.
AFAD, depremin derinliğinin 12.2 kilometre olduğunu duyurdu.
İstanbul'da geçtiğimiz salı günü 4.6, perşembe günü ise 5.8'lik iki deprem gerçekleşmişti.
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Marmara Denizi'nde saat 14.03'te 3.8'lik deprem meydana geldi.
AFAD, depremin derinliğinin 12.2 kilometre olduğunu duyurdu.
İstanbul'da geçtiğimiz salı günü 4.6, perşembe günü ise 5.8'lik iki deprem gerçekleşmişti.
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