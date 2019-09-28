Bakan Kurum, İmamoğlu'nun toplanma alanı eleştirisine tepkili: Toplantıya kendisini davet ettik, gelseydi görürdü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen ve büyüklüğü 5.8 olarak açıklanan depremin ardından başlayan 'toplanma alanı' tartışmalarını değerlendirdi. Kurum, "Millet Bahçeleri projesi aynı zamanda depremde toplanma alanlarıdır. Stadyumlarımız toplanma alanıdır" dedi.

Bodrum'da açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de imar planına uymayan 21 bin kaçak yapı tespit ettiklerini duyurdu. Bu yapılan 8 bininin sahil kesiminde yer aldığını belirten Kurum, Bunların 850'ye yakınını bugün itibarıyla yıktık. Kararlı şekilde de 21 bin kaçak yapının yıkımını gerçekleştireceğiz" dedi.

Kurum, Bodrum'da kaçak 19 projenin 10'unda yıkımın başladığını duyurdu.

'İSTANBUL'DA 20 BİNA AĞIR HASARLI'

İstanbul'daki hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi veren Kurum, "Sahada 270 arkadaşımız hasar tespit çalışmalarına başladı. Toplamda 2 bin 801 ihbar yapılmış durumda. Bu ihbarlara ilişkin arkadaşlarımız tespitleri yapıyor. 213 binanın incelemesi neticesinde 20 sivil binamız ağır hasarlı, 58 sivil binamız az hasarlı" diye konuştu.

'10 BİN TOPLANMA ALANI VAR'

Kurum, İstanbul'da 14 okuldaki incelemenin hafta sonu tamamlanacağını ve okullarla ilgili kararın yarın duyurulacağını kaydetti.

Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun toplanma alanı eleştirisine de şöyle yanıt verdi:

"Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve İçişleri Bakanımız da açıklamalar yaptılar. Açıkçası dünkü toplantıya da, akşam 6'ya kadar süren toplantıya kendilerini davet ettik. Gelseydileri kendileri de toplanma alanlarını görürdü. Toplamda 10 bin toplanma alanımız var. Bu alanlar da sürekli güncelleniyor ve güncellenmeye de devam edecek. 81 ilde Millet Bahçesi projemiz var. Bu Millet Bahçeleri projesi aynı zamanda depremde toplanma alanlarıdır. Stadyumlarımız toplanma alanıdır. İlçelerimizde birçok kamu kuruluşu binası, okulların İstanbul'da yüzde 92'si yenilenmiş durumda. Bahçeleri bile toplanma yerleridir. İstanbul'un bu noktada herhangi bir eksikliği yoktur."

Bakan Kurum, İmamoğlu'nun 'Toplanma alanı 10 bin 22 adet olarak tanımlanıyor. Bu alanlara okul bahçeleri de konuyor. Acil toplanma alanlarıyla ilgili şehrimiz sıkıntıdadır, nokta' eleştirisine tepkili: Toplantıya kendisini davet ettik, gelseydi görürdühttps://t.co/H1n6CtFRct pic.twitter.com/LLEprk2NCN — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 28, 2019

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