Polis olmanın şartları değişiyor

Emniyet Teşkilat Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe göre polis olmak isteyenlerin sağlık kurulu raporlarında İçişleri Bakanlığı tarafından değişikliğe gidildi.
NTV'nin haberine göre, yapılan bir diğer düzenleme ise psikiyatrik hastalığı olanlar memur olarak EGM'de görev alamayacak.
Polis Meslek Yüksekokulları'ndan mezun olan aday polisler A-B-C sağlık şartları ile birlikte Emniyet Hizmetleri sınıfında yer alabilecek.
E sınıfı sağlık şartları taşıyanalar ise Emniyet Teşkilatı'na memur olarak atanamayacak.
Polisliğe geri dönüşte ise D grubu sağlık şartları taşıyanlar Emniyet Hizmetleri Sınıfı'na atanamayacak.
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