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15:48 30 Eylül 2019
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    Kaşıkçı'nın nişanlısı: Prens Selman'ın sözleri siyasi bir manevra

    © AA /
    Türkiye
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    Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın cinayetin sorumluluğuna dair sözlerini "Siyasi bir manevra" olarak değerlendirdi.

    Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim 2018 tarihinde öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, cinayetin ardından yaşadıklarını ve cinayet sonrasındaki gelişmelere ilişkin görüşlerini DW Türkçe'den Burcu Karakaş'a anlattı.

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman
    © REUTERS / ADNAN ABIDI
    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman: Kaşıkçı cinayeti benim sorumluluğum altında yaşandı, tüm sorumluluğu alıyorum
    Cengiz, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetinin kendi sorumluluğu altında işlendiği sözlerini, "Siyasi bir manevra gibi geldi bana. Mevcut baskıyı azaltmaya yönelik bir hareketmiş gibi algıladım. Ülkenin gerçek yöneticisi kendisiymiş gibi bir algı oluşturmaya çalışıyor. Kendisi veliaht, kral değil. Aynı zamanda benim haberim yoktu diyor. Sorumluluk alarak sorumluluktan kaçma gibi geldi bana" şeklinde değerlendirdi.

    Prens Selman cinayetten yaklaşık bir yıl sonra yaptığı açıklamada cinayetin sorumluluğunu üstlendiğini ama cinayet emri vermediğini açıklamıştı.

    'TÜRKİYE'DE AÇILAN SORUŞTURMA HENÜZ SONUÇLANMADI'

    Kaşıkçı'ın nişanlısı, cinayetin ardından soruşturmanın derinleşmemesi konusunda hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Emrah Yorulmaz
    Erdoğan, WP'ye yazdı: Kaşıkçı cinayeti, 11 Eylül'ü saymazsak, 21. yüzyılın en büyük ve tartışmalı olayı sayılabilir
    Cengiz, "Türkiye’de savcılık tarafından açılan soruşturma sonuçlanmadı henüz, yakın gelecekte bununla ilgili gelişmeler olabilir diye birtakım bilgiler var ama bilmiyoruz. Diğer yandan, Birleşmiş Milletler raporunun cesaret verici olduğunu düşünüyorum. Dünya kamuoyunu da sarstı. Ancak bu rapora istinaden hiçbir ülkenin attığı bir adım olmadı. Bu beni çok ciddi hayal kırıklığına uğrattı” dedi.

    Medyanın cinayeti gündemde tuttuğunu belirten Cengiz, ancak ülkelerin tepkisiz kalmasından şikayet etti.

    Cengiz'e göre, uluslararası camianın Kaşıkçı cinayetinde bir uzlaşmaya varamamasında ABD’nin adım atmamış olması da etkili. Cengiz, "ABD’den farklı bir tepki gelseydi Avrupa ülkelerinden daha fazla ses duyabilirdik. ABD’nin meseleye karşı tavır almaması üzerine Avrupa ülkeleri de çok fazla öne çıkmak istemediler" dedi.

    Cengiz, Türkiye’nin Kaşıkçı cinayeti sonrası yaklaşımının olumlu olduğu görüşünde: "Diplomatik kanalları kullanmaya gayret ettiler. Cinayetten sorumlu olan Suudi Arabistan kanadı ve Türkiye’nin halen beklediği cevaplar var. Türkiye olayı kişiselleştirmeden, olması gerektiği yerde değerlendirmeye çalıştı diye düşünüyorum."

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    Etiketler:
    Burcu Karakaş, DW Türkçe, Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Cinayet, ABD, BM, Türkiye, Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, Hatice Cengiz
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