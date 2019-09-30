THY Genel Müdürü: Deprem anında yolcumuzu korumaya alan memurumuzu tebrik ediyorum, buna 'Anadolu insanı' derler

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul'da meydana gelen ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından büyüklüğü 5.8 olarak açıklanan deprem sırasında çekilen bir görüntüyü kişisel Twitter hesabında paylaştı.

"Yolcumuz her zaman bize emanet" diyen Ekşi, şöyle devam etti:

"Deprem anında yolcumuzu korumaya alan yolcu hizmet memurumuzu tebrik ediyorum. Buna Anadolu insanı derler. Yüreğinize sağlık."

Yolcumuz her zaman bize emanet!



Deprem anında yolcumuzu korumaya alan yolcu hizmet memurumuzu tebrik ediyorum. 👏👏👏



Buna Anadolu insanı derler..



Yüreğinize sağlık. ❤️ pic.twitter.com/E0iMcYhlYS — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) September 30, 2019

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