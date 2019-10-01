Esenler Otogarı'nda yıkım ve temizlik başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin devraldığı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda (Esenler Otogarı) yıkım ve temizlik çalışmaları başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul Otogarı'nda dönüşümü başlattık. Metruk alanlardaki yıkım işlemlerinin ardından temizlik ve aydınlatma çalışmalarıyla bu alanları güvenli hale getireceğiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bir süre önce devraldığı Esenler Otogarı’nda yıkıma ve temizliğe başladı. Belediye çalışanları bu sabah otogarın alt katlarında bulunan metruk yerlerin temizlik ve aydınlatma çalışmasını gerçekleştiriyor.

İstanbul Otogarı’nda dönüşümü başlattık. İBB ekiplerimizin metruk alanlardaki yıkım işlemlerini tamamlamasının ardından temizlik ve aydınlatma çalışmalarını da gerçekleştirerek bu alanları güvenli hale getireceğiz. pic.twitter.com/C0OcY9j8v1 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 1 октября 2019 г.

'OTOGARIN ALT KATLARINI YIKIYORUZ, DAHA GÜVENLİ HALE GETİRİYORUZ'

Çalışmayla ilgili açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul Otogarı’nda dönüşümü başlattık. İBB ekiplerimizin metruk alanlardaki yıkım işlemlerini tamamlamasının ardından temizlik ve aydınlatma çalışmalarını da gerçekleştirerek bu alanları güvenli hale getireceğiz" dedi.

İBB Ulaşım Daire Başkanı Taylan Engin de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz bugün sabah itibariyle Büyük İstanbul Otıogarı’nda amaç dışı kullanımları engellemek ve alanı temizlemek için girişimde bulundular. Etap etap tahliye planı yapıldı, önceden duyurular yapıldı. Otogarın alt katlarını bu şekilde yıkıyoruz, temizliğini yapıyoruz, aydınlatmasını yapıyoruz ve daha güvenli bir hale getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Otogarı’nda dönüşüm başladı 😊 pic.twitter.com/ctERQAYkOK — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) 1 октября 2019 г.

​Belediye, otogarda hijyen ve görüntü kirliliği yaratan tüm yapıların yıkıldığını aktarırken, o bölgelere sosyal alanlar yapılacağını açıkladı.