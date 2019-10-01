İYİ Partili Türkkan: HDP ile ittifak tabanımızı rahatsız eder

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, yeni yasama yılı açılışı öncesi Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir ve Haber Müdürü Sibel Erdem'in sorularını yanıtladı.
Parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerine başlayan Türkkan, şöyle devam etti:
YARGI PAKETİNE ELEŞTİRİLER
Meclis'e gelen Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin eleştirilerin dikkate alınmadığını açıklayan Türkkan, "İlk gelen pakette desteklediğimiz ve sakıncalı gördüğümüz yerler var. Biz tekliflerimizi iletmiştik. Çok fazla değişiklik yapılmamış. Demokrasiyi geniş tutacaksınız, insan hakları ihlallerini engelleyeceksiniz. Kaliteli bir demokrasi getireceksiniz. Yargılamaları tarafsız bir yargıya yaptıracaksınız. HSK'nın yapısı değişmeli" diye konuştu.
"Bir duyumum var" diyen Türkkan,"İnfazda tahliye olan mahkumlar geriye dönük infazın yanmasından korkarak suç işlemekten imtina ederler. Getirilen yasada bunu engelleyen bir madde var diye duyumum var. Bu suç makineleri üretir. Adam sıfır kilometre istediği suçu işleyebilir. Böyle bir hüküm koyarlarsa bunun suç örgütleriyle hazırlandığını düşünürüm" ifadelerini kullandı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusuna değinen İYİ Partili Türkkan şunları söyledi:
"Meclis'in açıldığı günden bu yana EYT konusunu hiç bırakmadık, bırakmamaya devam edeceğiz. Ben, araştırma önergesi verdim. Maliyeti nedir diye. Bu maliyetin hesaplanması için araştırma önergesi verdim. Bunun Meclis'te tartışılmasını isteyeceğiz. Hepimizin ortak iki sözümüz var biri EYT, biri 3600 ek gösterge. AK Parti ipe un sermesin gündeme getirmeye devam edeceğiz."
'BU İTTİFAKA KATKI SUNAN SEÇMENLER RAHATSIZ'
CHP ile ittifak konusuna değinen Türkkan, "HDP ile ittifak tabanımızı rahatsız eder" dedi. Türkkan şu ifadeleri kullandı:
50+1 SİSTEMİ DEĞİŞİR Mİ?
"Böyle bir şey mümkün değil" diyen Türkkan, "Bir sistem değişikliği gerekiyorsa bu ucube sistemden vazgeçip parlamenter sisteme geçmek. Bu sistem Türkiye zarar veriyor. Bizim Anayasa değişiklik teklifimizde de var. Bu sistemden en çok zarar gören Sayın Erdoğan" ifadesini kullandı.
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