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15:00 01 Ekim 2019
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    İYİ Partili Türkkan: HDP ile ittifak tabanımızı rahatsız eder

    © DHA /
    Türkiye
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    İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "HDP'li seçmenden oy isteyebilirsiniz ama HDP ile ittifak tabanımızı rahatsız eder. Böyle bir niyet varsa imtina edin. Bu seçmen, bu ittifaka katkı sunan seçmenler rahatsız" dedi.

    İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, yeni yasama yılı açılışı öncesi Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir ve Haber Müdürü Sibel Erdem'in sorularını yanıtladı.

    Parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerine başlayan Türkkan, şöyle devam etti:

    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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    "Yeni yasama yılına girerken, en büyük üzüntüm, milletimizin TBMM'den ciddi beklentileri var. Ancak bu sistemle TBMM milletimizin taleplerini karşılayacak durumda olmadı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, parlamentoyu Sayın Cumhurbaşkanımızın hukuki kanun haline getiren bir organ haline getirdi. Milletimizin beklentilerini karşılayabilecek bir kurum olmaktan uzaklaştı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yerine güçlendirilmiş bir parlamentoya dönüşü istiyoruz denilmesini arzu ediyoruz."

    YARGI PAKETİNE ELEŞTİRİLER

    Meclis'e gelen Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin eleştirilerin dikkate alınmadığını açıklayan Türkkan, "İlk gelen pakette desteklediğimiz ve sakıncalı gördüğümüz yerler var. Biz tekliflerimizi iletmiştik. Çok fazla değişiklik yapılmamış. Demokrasiyi geniş tutacaksınız, insan hakları ihlallerini engelleyeceksiniz. Kaliteli bir demokrasi getireceksiniz. Yargılamaları tarafsız bir yargıya yaptıracaksınız. HSK'nın yapısı değişmeli" diye konuştu. 

    "Bir duyumum var" diyen Türkkan,"İnfazda tahliye olan mahkumlar geriye dönük infazın yanmasından korkarak suç işlemekten imtina ederler. Getirilen yasada bunu engelleyen bir madde var diye duyumum var. Bu suç makineleri üretir. Adam sıfır kilometre istediği suçu işleyebilir. Böyle bir hüküm koyarlarsa bunun suç örgütleriyle hazırlandığını düşünürüm" ifadelerini kullandı. 

    Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) etkinliği
    DHA
    Cumhurbaşkanlığı'na sunulan EYT raporunun detayları ortaya çıktı
    EYT KONUSUNDA İYİ PARTİ'NİN TUTUMU

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusuna değinen İYİ Partili Türkkan şunları söyledi:

    "Meclis'in açıldığı günden bu yana EYT konusunu hiç bırakmadık, bırakmamaya devam edeceğiz. Ben, araştırma önergesi verdim. Maliyeti nedir diye. Bu maliyetin hesaplanması için araştırma önergesi verdim. Bunun Meclis'te tartışılmasını isteyeceğiz. Hepimizin ortak iki sözümüz var biri EYT, biri 3600 ek gösterge. AK Parti ipe un sermesin gündeme getirmeye devam edeceğiz."

    'BU İTTİFAKA KATKI SUNAN SEÇMENLER RAHATSIZ'

    CHP ile ittifak konusuna değinen Türkkan, "HDP ile ittifak tabanımızı rahatsız eder" dedi. Türkkan şu ifadeleri kullandı:

    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik
    © AA / Halil Fidan
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    "24 Haziran'da bir ittifak yaptık. 31 Mart'a geldiğimizde yeni bir ittifak kurduk. Her seçim sürecinde ittifaklar yeniden değerlendirilir. Biz ittifakın verdiği sorumlulukla hareket ediyoruz. Birçok konuda ortak görüşümüz var ama farklı görüşlerimizin olması da normal. Tabanımızı rahatsız eden görüşleri dile getirmekte de beis görmüyoruz. HDP'li seçmenden oy isteyebilirsiniz ama HDP ile ittifak tabanımızı rahatsız eder. Böyle bir niyet varsa imtina edin. Bu seçmen, bu ittifaka katkı sunan seçmenler rahatsız."

    50+1 SİSTEMİ DEĞİŞİR Mİ?

    "Böyle bir şey mümkün değil" diyen Türkkan, "Bir sistem değişikliği gerekiyorsa bu ucube sistemden vazgeçip parlamenter sisteme geçmek. Bu sistem Türkiye zarar veriyor. Bizim Anayasa değişiklik teklifimizde de var. Bu sistemden en çok zarar gören Sayın Erdoğan" ifadesini kullandı.

    Etiketler:
    EYT, ittifak, HDP, CHP, AK Parti, İYİ Parti, Lütfü Türkkan
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