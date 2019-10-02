İletişim Başkanı Altun'dan Kaşıkçı paylaşımı: Organize ve planlı cinayetin örtbas edilmesini engelledik

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda katledilmesinden bu yana bir yıl geçtiğini belirtti.
"Tüm imkanlarımızı seferber ederek bu organize ve planlı cinayetin örtbas edilmesini engelledik. Ancak Suudi Arabistan makamlarının yargılamanın şeffaflığına gölge düşüren tutumu ve adaletin yerini bulması için yeterli çabayı göstermemesi vicdanları yaralamaktadır. Türkiye olarak Cemal Kaşıkçı davasının takipçisi olacağımızı bir kez daha hatırlatırken, bu konuda uluslararası topluma da işlenen cinayete karşı ortak bir tutum sergileme çağrımızı yineliyoruz."
Gazeteci #CemalKaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda katledilmesinden bu yana bir yıl geçti.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 2 октября 2019 г.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın dirayetli duruşuyla Türkiye, bu menfur cinayetin aydınlatılması için ilk andan itibaren ortaya koyduğu çabayı sürdürüyor. pic.twitter.com/663QdwOJRF
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