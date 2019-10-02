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15:22 02 Ekim 2019
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    tavuk döner

    Ucuz tavuk dönere karşı uyarı: Martı eti olabilir

    © AA /
    Türkiye
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    Piyasada tavuk dönercilerin çoğalmasıyla birlikte fiyatlarda da önemli farklar ortaya çıkıyor. Tavuk döner satıcıları 10 liranın altındaki dönerlerde hile olduğunu vurguladı.

    Okul çevreleri, iş yeri yakınları, sokak araları ve işlek caddeler. Hemen hemen hepsinde tavuk döner satan dükkanlar görüyoruz. Yarım ekmek tavuk döneri ucuz fiyata satan dükkanlar olduğu gibi 10 TL’nin üzerine satanlar da var. Peki fiyat farkı neden kaynaklanıyor?

    tavuk döner
    © AA /
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    Halk sağlığı uzmanlarının da zaman zaman gündeme getirdiği ucuz fiyata tavuk döner sağlığımızı tehdit ediyor mu? Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi tavuk döner fiyatındaki farkı, farklı dükkanlarda esnaf ve vatandaşla konuştu.

    'MÜŞTERİ 2 TL’YE TAVUK DÖNER İSTİYOR'

    Esenler’de dükkanı bulunan Güven Ağakişi, yarım ekmek tavuk döneri 3.5 TL’den satıyor. Ağakişi, "Birincisi yerine göre değişiyor tavuk fiyatları. Burada 3,5 TL ise başka yerde 5 TL’ye satılıyor. Alım gücüne bağlı. 3.5 TL’ye bile itiraz eden oluyor, müşteri geliyor 2 TL’ye tavuk döner istiyor. Mevkiye göre değişiyor. Tavuk biraz ucuz olduğu için, her türlü kurtarıyor. Dükkanda ağabeyimle, ben çalışıyorum. Şükür kurtarıyor yani" dedi.

    Ağakişi, ucuz tavuk dönerde tavuk derisi ve sakatat kullanılıyor eleştirileri için ise, "Onlar gelsin, yaşasınlar burada. Asgari ücrete yaşasınlar, görelim onları. Yapanlar olabilir, onu bilemem. Biz kendimiz yapıyoruz. Tavukçu göğüs olarak getiriyor, kendimiz açıyoruz, kendimiz takıyoruz. Bizim yaptığımız hazır değil, hazırların içine ne katıldığını bilemeyiz" ifadelerini kullandı.

    tavuk döner
    © AA /
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    'EN DÜŞÜĞÜ 10 TL OLABİLİR'

    Sultanahmet’te tavuk döner satan Cuma Çoban, ucuz fiyata satılan tavuk dönerler için, "Normal kilosu zaten 15 TL’ye geliyor. Buna 100 gram koyduğun zaman kazancın zaten düşüyor. Bunda mutlaka bir şey vardır. Ekmek zaten 1.5 TL. 3.5 TL’ye veren de mutlaka bir şey vardır. En düşüğü 10 TL olabilir. 3.5 TL’ye tavuk kalmadı, o 2000 yılındaydı" ifadelerini kullandı.

    'SAĞLIKLI DEĞİL, MARTI ETİ'

    Sultanahmet’te yarım ekmek tavuk döneri 11 TL’ye satan Davut Ateş ise, "Biri Beyazıt’ta satıyor 5 TL, bizde 11 TL. Kiram ucuz diyorlar, sürümden kazanıyorum diyorlar ama müşteriyi kandırıyorlar. Sağlıklı değil, martı eti. Zaten herkes işini yapsa böyle olmaz. İşi bilen de yapıyor, bilmeyen de. Parası olan büfe açıyor, bu işi yapıyor. Gerçekten bu işi yapacak insanlar yapmıyor. O fiyata verilmez yani. 7, 8 TL’nin altında tavuk yok. Tavuğun kilosu 15 TL. 3 TL’ye sattığın tavuktan ne kazanırsın? Vatandaşa çağrımız ucuz etin yahnisi olmaz. Yemek istiyorsan kaliteli et yiyeceksin" dedi.

    'YETER Kİ KARNIMIZ DOYSUN DİYORLAR AMA MAALESEF ÖYLE DEĞİL'

    döner
    © AA /
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    Pek çok vatandaş ucuz fiyata satılan tavuk döneri tercih etmediğinin altını çiziyor. Necati Güngör bu konuda, "Tadına bakıyoruz, temizliğine bakıyoruz. Hoşuma giderse devamlı aynı yerden yiyoruz. Bence 5 TL’nin altında tavuk döner olmaz. Vatandaş yiyor ama iyi kötünün hesabını yapmıyorlar yani. Yeter ki karnımız doysun diyorlar ama maalesef öyle değil. Yediğin zaman biraz fazla vereceksin, yediğin dönerden de tat alacaksın" dedi.

    'TAVUK DÖNER TÜKETMİYORUM, TAVSİYE DE ETMİYORUM'

    Ömer Uğurlu ise şu ana kadar dışarıda tavuk döner tüketmediğini, tavuğu evde kendisinin yaptığını söylüyor. Uğurlu, "Tavuk döner tüketmiyorum, tavsiye de etmiyorum. Sağlıksız olduğunu düşünüyorum. Kendim evde yapabiliyorsam tüketirim ama dışarıda tavuk döner tüketmiyorum. İnsanlar malum ekonomik durumlardan dolayı tüketiyorlar ama bence tavuk döner tüketmemeleri lazım" ifadelerini kullandı.

    YANARSA KANSER, ÇİĞ KALIRSA İSHAL YAPIYOR

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    © Fotoğraf : DHA
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    Döner, uygun koşullarda pişirilmezse insan sağlığını tehdit ediyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mücahit Gür, fazla pişirilen dönerin kanserojen risk taşıdığını vurgulayarak, çiğ olarak tüketilirse de başta ishal olmak üzere mide ve bağırsak rahatsızlıklarına yol açtığını söylüyor.

    Döner yenilecek yerin hijyenik olup olmadığının çok önemli olduğunu söyleyen Gür, Et yenilecek yerin sirkülasyonu fazla olmalıdır yani etin bekleme ihtimalinin az olduğu yerleri tercih etmek gerekiyor. Bilinen, güvenilir yerlerde yemek daha uygundur. Döner yapımında kullanılan etin, bekletilmemiş, sağlıklı ve tecrübeli kişiler tarafından hijyenik şartlarda yapılması lazım. Etin bekletilip bekletilmediğini anlamak zordur, baharat katarak onu yok edebiliyorlar. Ama etin rengi, parlak olması ve kokmaması anlamak için öncelikli kriterlerdir" dedi.

    Etiketler:
    ishal, Kanser, Et, Ucuz, Dürüm, Döner, Tavuk
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