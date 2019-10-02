Karamollaoğlu - Babacan görüşmesinde dikkat çeken Sadullah Ergin detayı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Türkiye'nin Geleceği İçin Liderler Ziyaretleri' kapsamında yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile bir araya geldi.
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Babacan'ın Ankara Balgat'ta bulunan çalışma ofisinde gerçekleşen görüşmede, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in de yer alması dikkati çekti. Ergin, 'Babacan ile hareket ediyor' iddialarının ardından ilk kez Babacan'ın yanında görüntülendi.
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