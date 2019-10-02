Karamollaoğlu - Babacan görüşmesinde dikkat çeken Sadullah Ergin detayı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yeni parti kurma hazırlıkları yürüten eski Başbakan Ali Babacan'ı ziyaret etti. Görüşmede, Babacan'ın yanında eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin de yer aldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Türkiye'nin Geleceği İçin Liderler Ziyaretleri' kapsamında yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile bir araya geldi.

Babacan'ın Ankara Balgat'ta bulunan çalışma ofisinde gerçekleşen görüşmede, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in de yer alması dikkati çekti. Ergin, 'Babacan ile hareket ediyor' iddialarının ardından ilk kez Babacan'ın yanında görüntülendi.