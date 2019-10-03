Hıncal Uluç: 'Külliye' kelimesini kullanmıyorum, 'Saray'dan utanmam, gurur duyarım

Sabah yazarı Hıncal Uluç, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanlığı Sarayı için 'Saray' yerine 'Külliye' kelimesinin kullanılmasını eleştirdi ve "'Saray' sözcüğünün nasıl Başkanı ve iktidarı karalamak için yıpratıldığını iyi biliyorum. Bildiğim için de bu karalamalara yenilmek değil, inadına üstüne gitmek için 'Saray' sözcüğünü kullanıyorum" dedi.

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na 'Külliye' denilmesini eleştirdi.

'Saray' kelimesinin 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve iktidarı karalamak için' bilinçli olarak kullanıldığını öne süren Uluç, bu duruma karşılık olarak 'Külliye' kelimesinin tercih edilmesinin yanlış olduğunu düşündüğünü söyledi ve "Bu karalamalara yenilmek değil, inadına üstüne gitmek için 'Saray' sözcüğünü kullanıyorum" ifadelerini kullandı.

Uluç'un yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Saray ve Külliye!.

Dün, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın, ilk defa Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda verdiği konseri, müthiş bir keyif ve heyecanla yazmıştım.

Sabah gazetemi aldım. Okurken baktım, bütün 'Saray' sözcükleri 'Külliye' olarak değiştirilmiş..

Ben 'Saray' sözcüğünün nasıl Başkanı ve iktidarı karalamak için yıpratıldığını iyi biliyorum. Bildiğim için de bu karalamalara yenilmek değil, inadına üstüne gitmek için 'Saray' sözcüğünü kullanıyorum, bu bir.

İkincisi.. Macron, Türk Başkanı Elysee Sarayı'nda, Trump Beyaz Saray'da ağırlarken, ben niye 'Saray' sözünden utanayım ki?. Hem ülkem, dünyanın en güzel saraylarına sahip Türkiye.. Hem ben 'Pembe İncili Kaftan'ları okuyarak büyümüş bir neslin çocuğuyum.

Karnımız aç olabilir, ama mesele bu ülkeyi temsil etmek olunca, Pembe İncili Kaftan'la gideriz, alemin şahlarına, krallarına.. Saraylarda da ağırlarız.

'Külliye kullanılabilir' diyen Başkan Erdoğan..

Dikkat buyurun.. 'Kullanılabilir' dedi.

'Kullanılsın' değil.. Ben kullanmıyorum.

Niyesini de anlattım..

Kötü niyetlilere yenilmem, bir.. Saray'dan utanmam, gurur duyarım, iki..

İşin bir de 'Dil' yanı var.

Türk Dil Kurumu (TDK) Sözlüğünü açın.

'Külliye' Maddesi aynen..

1. isim. Belli bir idari, ekonomik, kültürel ve sosyal amaca yönelik çeşitli kuruluşların toplu bir biçimde bulunduğu yer.

2. isim Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastane vb. yapıların bütünü.

TDK sözcüğün Arapça 'Kulliye'den geldiğini de yazıyor.

Arap ve Osmanlı hep bu ikinci anlamıyla kullandı.

Yani cami ve etrafında, halka hizmet için kurulmuş, genelde hayrat amaçlı tesislere 'Kulliye/ Külliye' dediler.. Birinci anlam halk arasında yerleşmedi.

Burası da önemli.. Dili 'Halk' benimser ve sözcüğü halk yaratır. Kurumlar ve kişiler teklif ederler. Halk seçer.

Hep ayni örneği veririm.

© AA / Cumhurbaşkanlığı Sarayı 'resmen' külliye oldu

Bugün Kamutay diyen var mı?. Çünkü Halk, Meclis'i kullanmaya devam etti, Yargıtay, Sayıştay ve Danıştay'ı aynen ve hemen benimseyip, alırken.

Cumhurbaşkanlığı Makamı tesislerinin de Saray mı, Külliye mi olduğuna, Halk ve zaman karar verecek.

Ben 'Saray'ı, ülkemi temsil eden Başkanlık Makamına fevkalade yakıştırarak ve gururla kullanmaya devam edeceğim.

Amerika ve Fransa Başkanı Saray'da oturuyorsa, benim Başkanım, niye oturmasın, söyler misiniz?"