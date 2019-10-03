Avcılar'daki üniversite yurtları, deprem hasarı nedeniyle tahliye ediliyor

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi ve Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu faaliyetlerine 22 Ekim'e kadar ara verildiğini açıkladı.
Aydın sözlerine şöyle devam etti:
"Bakırköy Yerleşkemizde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2-22 Ekim 2019 tarihleri arasında ara verilmesine ve bu süre zarfında Bakırköy Yerleşkesindeki Fakülte binasının tahliye edilerek yeni binaları inşa edilinceye kadar Büyükçekmece Yerleşkesi'ne taşınmasına karar verilmiştir.
Avcılar Yerleşkemizde Veteriner Fakültesi'ne bağlı olarak çalışan Hayvan Hastanesi faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulmasına karar verilmiştir."
Aydın, "Veterinerlik Fakültesi boşaltılacak, yıkılacak ve yeniden yapılacak. Şu an TOKİ'nin kampüs içindeki projesi, elimizde hazırlamış olduğumuz projeler şu anda başlıyor. Veterinerliğin de projesi hazırdı, uygulama projesini hazırlayıp ihale sürecine geçilecek. Şu an TOKİ Başkanımız direkt Bakanımızın talimatıyla konuyu takip etmek üzere talimat almış" diye konuştu.
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