Avcılar'daki üniversite yurtları, deprem hasarı nedeniyle tahliye ediliyor

İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar'daki yurt binaları 6 Ekim'e kadar tahliye edilecek. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Nuri Aydın, "Veterinerlik Fakültesi boşaltılacak, yıkılacak ve yeniden yapılacak" dedi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi ve Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu faaliyetlerine 22 Ekim'e kadar ara verildiğini açıkladı.

Aydın, "Cerrahpaşa Yerleşkemizde yer alan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Birimi'nin X (Çocuk Acil ve Çocuk Klinikleri) sağlık hizmetleri yeni binaya taşınıncaya kadar durdurulmuş olup mevcut hastaların diğer birimlere/hastanelere nakline karar verilmiştir" diye konuştu.

Aydın sözlerine şöyle devam etti:

"Bakırköy Yerleşkemizde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2-22 Ekim 2019 tarihleri arasında ara verilmesine ve bu süre zarfında Bakırköy Yerleşkesindeki Fakülte binasının tahliye edilerek yeni binaları inşa edilinceye kadar Büyükçekmece Yerleşkesi'ne taşınmasına karar verilmiştir.

Avcılar Yerleşkemizde Veteriner Fakültesi'ne bağlı olarak çalışan Hayvan Hastanesi faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulmasına karar verilmiştir."

Aydın, "Veterinerlik Fakültesi boşaltılacak, yıkılacak ve yeniden yapılacak. Şu an TOKİ'nin kampüs içindeki projesi, elimizde hazırlamış olduğumuz projeler şu anda başlıyor. Veterinerliğin de projesi hazırdı, uygulama projesini hazırlayıp ihale sürecine geçilecek. Şu an TOKİ Başkanımız direkt Bakanımızın talimatıyla konuyu takip etmek üzere talimat almış" diye konuştu.