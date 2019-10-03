Yemeksepeti'nden Hamidiye Su'ya destek

Türk Hava Yolları'nın yer hizmetleri veren iştiraki ve pek çok devlet kurumu Hamidiye Su almayı bırakırken, Yemeksepeti'nden tam tersi bir hamle geldi.

Türk Hava Yolları'nın yer hizmetleri veren iştirakiyle başlayan ve çok sayıda devlet kurumunun da katıldığı "Hamidiye Su" boykotu gündemdeki yerini koruyor.

Türk Hava Yolları'nın yer hizmetleri veren iştirakinin daha sonra de pek çok devlet kurumunun Hamidiye Su almayı bırakmasıyla başlayan gündeme Yemeksepeti uygulaması da katıldı.

Yemeksepeti'nin perakende satış uygulaması olan 'banabi'den Hamidiye Su siparişi verilebileceği vurgulandı.

Şirketin Twitter hesabından yapılan paylaşımda Hamidiye Su görsellerine yer verilirken "Yemeksepeti banabi üzerinden 500 ml ve 1.5 L Hamidiye Su sipariş edebilirsiniz," ifadeleri kullanıldı.

Yemeksepeti banabi üzerinden 500 ml ve 1.5 L Hamidiye Su sipariş edebilirsiniz.💧 pic.twitter.com/KF3DFFh7EH — Yemeksepeti (@Banabi) October 2, 2019

​İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait Hamidiye suyunu almaya bırakan kurumlar arasında Kültür ve Sanayi Bakanlıkları, Milli Saraylar İdaresi, Vakıfbank, Kadir Has Üniversitesi de bulunuyor.