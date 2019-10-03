Yemeksepeti'nden Hamidiye Su'ya destek

Türk Hava Yolları'nın yer hizmetleri veren iştirakinin daha sonra de pek çok devlet kurumunun Hamidiye Su almayı bırakmasıyla başlayan gündeme Yemeksepeti uygulaması da katıldı.
Yemeksepeti'nin perakende satış uygulaması olan 'banabi'den Hamidiye Su siparişi verilebileceği vurgulandı.
Şirketin Twitter hesabından yapılan paylaşımda Hamidiye Su görsellerine yer verilirken "Yemeksepeti banabi üzerinden 500 ml ve 1.5 L Hamidiye Su sipariş edebilirsiniz," ifadeleri kullanıldı.
Yemeksepeti banabi üzerinden 500 ml ve 1.5 L Hamidiye Su sipariş edebilirsiniz.💧 pic.twitter.com/KF3DFFh7EH— Yemeksepeti (@Banabi) October 2, 2019
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait Hamidiye suyunu almaya bırakan kurumlar arasında Kültür ve Sanayi Bakanlıkları, Milli Saraylar İdaresi, Vakıfbank, Kadir Has Üniversitesi de bulunuyor.
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