31 Mart soruşturmasında yeni dava: 3 kişi hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan hapis istemi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, A.Ç'nin 31 Mart yerel seçimlerinde Avcılar Tahtakale mahallesinde bulunan '2188' numaralı sandıkta görevli olduğunu, tutanağı doğru tuttuklarını, İlçe Seçim Kurulu'nda sonuçların kaydırıldığını, AK Parti ilçe başkanının itirazı üzerine düzeltildiğini, bu şekilde seçime hile karıştırıldığını düşündüğünü belirterek CİMER'e ihbarda bulunduğu anlatıldı.
İddialar üzerine AK Parti ve CHP'nin söz konusu sandıklarla ilgili İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunduğu belirtilen iddianamede, Avcılar İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın itiraz edilen 2188, 2095 ve 2257 numaralı sandıklarda veri girişinde hata yapıldığını belirttiği aktarıldı.
3'ER AYDAN BİRER YILA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILMALARI İSTENDİ
Yüksek Seçim Kurulu'nun söz konusu 3 sandığa ilişkin Seçim Bilişim Sistemi'ne (SEÇSİS) veri girişi yapan 3 personelin ismini bildirdiği kaydedilen iddianamede, şüphelilerin savunmalarında kasıtla hareket etmediklerini, yoğunluktan kaynaklı kaydırma ve yanlış veri girişi yapılmış olabileceğini beyan ettikleri anlatıldı.
İddianamede, şüphelilerin veri girişinde gerekli dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmeyerek seçim neticesine etki edecek bir hale sebebiyet verdikleri vurgulanarak, 3 şüphelinin 'görevi kötüye kullanma' suçundan 3 aydan birer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.
Şüpheler ilerleyen günlerde asliye ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.
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