Memurlar yüzde 4 zam almıştı: Sendika başkanı kendi maaşına yüzde 85 zam yaptı

Türkiye’de bu yıl memurlar, Hakem Kurulu tarafından verilen karara göre 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam almıştı. Memur-Sen'e bağlı Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ise kendi maaşına yüzde 85 zam yaptı, maaşı 26 bin lirayı buldu.