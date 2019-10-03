Memurlar yüzde 4 zam almıştı: Sendika başkanı kendi maaşına yüzde 85 zam yaptı

emekliler.org'un haberine göre, Memur-Sen’e bağlı 250 bin üyeli Sağlık-Sen yönetimi toplu sözleşme öncesi 27 Temmuz 2019 tarihinde Kızılcahamam’da 5 yıldızlı bir otelde tüzük tadil kongresini gerçekleştirdi fakat tüm delegelerin katılımıyla yapılması gereken bu toplantı 200 delegeden kaçırılarak yalnızca şube başkanlarının katılımıyla düzenlendi.
© AFP 2019 / Yasin Akgül
Kongrede genel başkan, genel merkez yönetimi ve şube başkanlarının maaşlarına da dikkat çekici bir şekilde zam yapılma kararı verildi.
Sendikanın web sayfasında yer alan yeni tüzüğün 57. maddesi uyarınca sendika başkanlarının maaşları karara bağlandı.
Yayınlanan katsayı uyarınca, illerde Sağlık-Sen şube başkanlarına verilen net maaş 14.037 TL olurken brüt rakamın 19.500 TL olduğu görüldü.
© Fotoğraf : http://www.sagliksen.org.tr/sayfa/11/tuzuk-ve-yonetmelikler
Sendikanın web sayfasında yer alan yeni tüzüğün 57. maddesi
Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş’un maaşı yüzde 85 artışla 26 bin lirayı buldu.
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