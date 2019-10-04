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16:03 04 Ekim 2019
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    İş adamının karısını öldürme planını ‘kiralık katil’ bozdu

    © AA /
    Türkiye
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    İstanbul’da yaşayan işadamı Kadir A. kendisinden ayrılmak isteyen eşi Nafiye Deniz A.’yı öldürmesi için kiralık katil tuttu. Kiralık katil yanlış adrese girince filmleri aratmayan bir olay ortaya çıktı. Kiralık katil “Bana yanlış kişiyi öldürtecektiniz” diyerek savcılığa gitti, itirafçı oldu.

    Sözcü’den Habip Atam’ın aktardığı habere göre Nafiye Deniz A. 2005 yılında işadamı Kadir A. ile evlendi. Maddi durumu iyi olan Nafiye Deniz A., evlilik sırasında, “Kimse kimsenin malından almayacak” sözleşmesi yaptı.

    © İHA /
    Öğretmeni öldüren kiralık katil için istenen ceza belli oldu
    İkili arasında 2008'de sorun yaşandı. Nafiye Deniz A. ayrılmak için başvuru yaptı. Ancak Kadir A. boşanmayı kabul etmedi.

    ‘KİRALIK KATİL TUTTU’

    İkili arasında dava devam ederken, Almanya'da yaşayan Kadir A., eşini öldürtmek için köylüsü Soner D. ile anlaştı. Eşinden miras almayı planlayan Kadir A.'nın anlaştığı, Soner D. 3 arkadaşını da olaya dahil etti. Plan yapan 4 şüpheli 700 bin lira karşılığında bir kiralık katil ile anlaştı. Kiralık katil Müslüm K. cinayet için verilen adrese gitti ancak içerideki kadının farklı bir kişi olduğunu anlayınca cinayetten vazgeçti.

    ‘YANLIŞ ADRES VERDİLER’

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    Öğretmeni öldüren kiralık katil: Hayatımda hiç bu kadar ilgi görmedim, yedirdi içirdi, kıyafet aldı, öldürmemi istedi
    Müslüm K. olayın ardından “Bana yanlış kişiyi öldürtecektiniz” diyerek Soner D. ile tartıştı. Ardından Müslüm K. savcılığa giderek itirafçı oldu. Müslüm K. tutuklanırken, Organize Polisi devreye girdi. Düzenlenen operasyonla, cinayeti organize ettiği iddia edilen Soner D., ve H.A., T.Ç. ve K.B. adlı zanlılar yakalanarak gözaltına alındı.

    1 MİLYON EURO İDDİASI

    Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin ifadesi alınırken, Soner D.'nin işadamı Kadir A. ile cinayet için 1 milyon euro karşılığında anlaştığı öne sürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi. Kadir A.'nın yakalanması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.

     

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    Etiketler:
    İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Almanya, kiralık katil, Nafiye Deniz A., İstanbul
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