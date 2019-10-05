Meclis'te 'nöbetçi bakan' mesaisi başlıyor

Bakanlar, gün içinde kendisiyle görüşmek isteyen milletvekilleriyle bir araya gelecek. Vekiller, seçmenden gelen talepleri, seçim bölgesindeki yatırım ve hizmetlerde yaşanan sıkıntılarla ilgili önerilerini bakanlara kolaylıkla iletebilecek.
Meclis'te 'nöbetçi bakan' uygulaması gelecek hafta başlayacak.
Bakanlar, gün içinde kendisiyle görüşmek isteyen milletvekilleriyle bir araya gelecek. Vekiller, seçmenden gelen talepleri, seçim bölgesindeki yatırım ve hizmetlerde yaşanan sıkıntılarla ilgili önerilerini bakanlara kolaylıkla iletebilecek.
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